Nueva playera del América tendría detalles de la utilizada en 1998-1999

Mientras América se encuentra en pretemporada para el siguiente año futbolístico, se filtró la nueva playera que las Águilas estarían utilizando a partir del Apertura 2026 de la Liga MX, torneo que estará marcado por su regreso al Coloso de Santa Úrsula; la equipación cuenta con detalles de la que vistieron durante la temporada 1998-1999.

Tras la salida de André Jardine y la llegada de Guillermo Almada para tomar las riendas de una escuadra azulcrema que no ha anunciado refuerzos de manera oficial, los de Coapa volaron hacia España para realizar la pretemporada y ponerse físicamente en óptimas condiciones de cara a un semestre en donde buscarán bordar la 17° estrella en su escudo.

En redes sociales, a semanas del anuncio oficial, se filtró la nueva playera de local que el América estaría utilizando durante la temporada venidera donde intentarán sacarse la espina y poder volver a sumar un título internacional, ya sea de Leagues Cup o en la Concachampions 2027, misma que arrancará hasta el mes de febrero.

En la indumentaria americanista se pueden apreciar diversos detalles que hacen recordar a la utilizada durante la 1998-1999, donde la lucieron futbolistas de la talla de Cuauhtémoc Blanco:

- Escudo como marca de agua en todo el frente de la playera.

- Vivos en color azul en la zona de los hombres, ahora se añadiría el rojo.

- Cuello en color azul.

- Patrocinador principal en color rojo.

* Una de las grandes diferencias es que en esta ocasión, el escudo y la marca que viste al América se encontrarían en el centro y no en los costados.

¿Cuándo debuta el América en el Apertura 2026 de Liga MX?

Siendo el último partido de la Jornada 1, será el sábado 18 de julio cuando América arranque su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX, duelo en el que visitará el Estadio Corregidora para enfrentarse al Querétaro en punto de las 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Su debut como local deberá esperar hasta la Jornada 3, ya que en la Fecha 2 se medirán ante el Atlante de Miguel Piojo Herrera en el que podría protagonizar uno de los compromisos con mayor tensión en las bancas debido a la presencia del estratega atlantista con Guillermo Almada, nuevo mandamás azulcrema.

El 2 de agosto de 2026 será cuando América enfrente a Santos en la cancha del renombrado –una vez que termine el Mundial 2026- Estadio Banorte.

BFG