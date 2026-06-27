¡Noveno lugar Mundial! La selección de México escala posiciones en el ranking FIFA

La Selección Nacional de México ascendió al noveno lugar del ranking FIFA al concluir la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, después de firmar una actuación histórica con tres victorias en tres partidos y sin recibir un solo gol.

La clasificación se actualiza al término de cada encuentro del Mundial y, una vez finalizada la primera fase, el "Tricolor" sumó los puntos suficientes para escalar una posición respecto a la actualización anterior y colocarse nuevamente entre las nueve mejores selecciones del mundo. Con este movimiento, México desplazó a Alemania del Top 10 y alcanzó su mejor posición desde marzo de 2022.

El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder de su grupo con nueve puntos tras derrotar a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Además de conseguir el paso perfecto, fue la única selección del torneo que ganó sus tres encuentros sin recibir anotaciones.

La última ocasión en que México ocupó el noveno lugar del ranking FIFA fue en marzo de 2022, cuando el equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar.

México marcha con paso perfecto en la Copa del Mundo. REUTERS

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

Tras el cierre de la fase de grupos, Argentina se mantiene como la mejor selección del ranking FIFA después de completar también una primera fase con tres victorias.

La clasificación quedó conformada de la siguiente manera:

Argentina Francia España Inglaterra Brasil Marruecos Países Bajos Portugal México Bélgica

Con este ascenso, la Selección Mexicana se ubica por delante de equipos como Alemania, Croacia, Colombia e Italia.

México enfrentará a Ecuador en la siguiente ronda. REUTERS

México iguala una marca histórica en los Mundiales

El ascenso en el ranking FIFA llegó acompañado de otro registro histórico para el conjunto nacional.

Con sus tres triunfos, México se convirtió en apenas la sexta selección en la historia de las Copas del Mundo que gana todos sus partidos de la fase de grupos sin recibir un solo gol.

Antes del Tricolor, únicamente Holanda en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018 habían conseguido esa marca. En todos esos antecedentes, las selecciones involucradas alcanzaron al menos los cuartos de final del torneo.

El siguiente reto será Ecuador

Con la fase de grupos concluida, la Selección Mexicana ya conoce a su rival para la ronda de eliminación directa.

El equipo de Javier Aguirre enfrentará a Ecuador, que aseguró su clasificación como uno de los mejores terceros lugares después de cerrar la fase de grupos con una victoria sobre Alemania.

En caso de avanzar, México disputará su siguiente compromiso nuevamente en el Estadio Ciudad de México ante Inglaterra o República Democrática del Congo, donde buscará romper una racha de cuatro décadas sin alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo.