¡Histórico! México, único invicto y sin goles en contra en el Mundial

La Selección Nacional de México firmó una actuación inédita en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 al convertirse en el único equipo del torneo que ganó sus tres partidos sin recibir un solo gol. Argentina era la única selección que podía igualar ese registro, pero vio caer su portería en el cierre de la primera fase frente a Jordania, lo que dejó al Tricolor como el único equipo con esa marca.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre concluyó la fase de grupos con nueve puntos, producto de las victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Además de terminar con paso perfecto, México mantuvo el arco en cero durante los tres encuentros.

Desde Brasil 2014, la Selección Mexicana no lograba superar la fase de grupos sin conocer la derrota. En aquella edición avanzó con dos triunfos y un empate.

España también concluyó la fase de grupos sin recibir anotaciones, aunque no pudo igualar el paso perfecto del conjunto mexicano al sumar siete puntos después de empatar con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay.

Guillermo Ochoa fue parte de la marca histórica de México al entrar de cambio en el partido ante Chequia. REUTERS

¿Qué selecciones ganaron su grupo sin recibir gol?

Con este registro, la Selección Mexicana se convirtió en apenas la sexta selección en la historia de las Copas del Mundo que gana todos sus partidos de la fase de grupos sin recibir gol.

Los equipos que lo consiguieron son:

1. Holanda 1974

2. Brasil 1986

3. Italia 1990

4. Argentina 1998

5. Uruguay 2018

En todos los casos anteriores, las selecciones que lograron esa marca avanzaron, al menos, hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El dato cobra relevancia para el Tricolor, que no alcanza esa instancia desde México 1986. Desde entonces, la ronda de octavos de final se ha convertido en la principal barrera del combinado nacional en los Mundiales.

El Estadio Ciudad de México recibirá dos partidos de la segunda ronda del Mundial. REUTERS

El camino de México

Concluida la fase de grupos, México ya conoce a su primer rival en la ronda de eliminación directa.

El equipo de Javier Aguirre enfrentará a Ecuador, selección que avanzó como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llega después de vencer 2-1 a Alemania en la última jornada de la fase de grupos. Previamente empató con Curazao y cayó frente a Costa de Marfil.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor buscará avanzar a los octavos de final.

En caso de superar a Ecuador, la Selección Mexicana volverá a jugar en el mismo escenario para enfrentar al ganador de la serie entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, con la posibilidad de romper una racha que se mantiene desde hace cuatro décadas y regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo.