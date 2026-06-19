La noche en que neerlandeses y suecos cambiaron el Mundial por un juego de beisbol en Houston

Hay noches que sirven para anticipar un partido y hay otras que terminan contando una historia mejor.

La víspera del encuentro entre Países Bajos y Suecia en el Mundial 2026 se jugó lejos del césped, de las alineaciones y de las conferencias de prensa. Ocurrió en las entrañas de Daikin Park, la casa de los Astros de Houston, donde cientos de aficionados vestidos de naranja y amarillo decidieron pasar la espera observando otro juego, otro balón y otro tipo de estrategia.

Mientras los peloteros de Cleveland y Houston disputaban su encuentro de Grandes Ligas, el verdadero espectáculo estaba en los pasillos.

Ahí caminaban los neerlandeses. Naranja brillante. Cervezas en la mano. Sonrisas de quien sabe que el gran día está a unas horas de distancia.

Aficionados de Países Bajos en la casa de los Astros de Houston previo al partido ante Suecia. Ariel Velázquez

Algunos habían viajado miles de kilómetros para seguir a su selección. Otros ni siquiera consiguieron boletos para el partido mundialista. Uno de ellos llevaba una camiseta que resumía la ironía del viaje: “No pude pagar boletos para la Copa del Mundo… así que aquí estoy viendo a los Astros”.

La frase provocaba carcajadas. Porque en Houston, durante estos días, la frontera entre Mundial y vacaciones futboleras es cada vez más difusa.

Los neerlandeses parecían sentirse cómodos en territorio beisbolero. No era casualidad.

Países Bajos es una anomalía fascinante dentro del deporte europeo. Mientras gran parte del continente apenas presta atención al diamante, los neerlandeses han construido una potencia internacional gracias a la influencia de Aruba y Curazao. Por eso algunos reconocían nombres como el de Xander Bogaerts, hablaban de Clásicos Mundiales y seguían el juego con una familiaridad inesperada.

No conozco a todos los jugadores, pero sí sigo a la selección de Países Bajos”, comentó Jan Bakker.

Del otro lado estaban los suecos

Ellos parecían turistas en un planeta nuevo. Preguntaban reglas. Observaban las estadísticas gigantes en las pantallas. Intentaban descifrar por qué un juego podía detenerse durante segundos eternos y después explotar en aplausos por un solo swing.

En las tribunas se ubicó un grupo vestido completamente de amarillo, algunos con banderas suecas y otros con sombreros que parecían más apropiados para una fiesta de verano que para un encuentro deportivo.

El beisbol era una experiencia y Houston se las estaba ofreciendo.

Uno de ellos sostenía un plato de comida texana mientras observaba el diamante con la misma atención con la que mañana seguirá cada pase de su selección.

Porque eso hacen los grandes eventos deportivos. No sólo reúnen aficionados.

Los convierten en exploradores

Para este sábado se espera la presencia de alrededor de 10 mil aficionados neerlandeses en el partido entre Países Bajos y Suecia. Muchos ya han tomado las calles del centro de Houston, transformando la ciudad en una extensión naranja de Ámsterdam.

Pero antes de que lleguen los himnos, antes de que aparezcan las banderas gigantes y antes de que alguien marque el primer gol, hubo una pequeña historia que pocos vieron.

Ocurrió bajo el techo de Daikin Park

Suecos descubriendo un deporte que jamás habían visto en vivo.

Neerlandeses encontrando un hogar temporal en un juego que también sienten suyo. Y un estadio de beisbol convertido, por una noche, en la sala de espera más grande del Mundial.