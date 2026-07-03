¿No sabían? Reportan que Inglaterra no fue informada del posible cambio de horario contra México

La posible modificación del horario del partido entre México e Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 también tomó por sorpresa a la Federación Inglesa de Futbol (FA), de acuerdo con información publicada por The Guardian.

Durante las últimas horas surgieron reportes en México que apuntan a un cambio en el horario originalmente programado para el encuentro. Entre las razones que se mencionan están las condiciones climatológicas previstas para la Ciudad de México y la posibilidad de favorecer una mejor audiencia televisiva en el mercado británico.

De concretarse el ajuste, el partido dejaría de disputarse a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, para jugarse a las 12:00 horas del domingo. Ese cambio también modificaría el horario en el Reino Unido, donde pasaría de la 01:00 de la madrugada del lunes a las 19:00 horas del domingo.

The Guardian: la Federación Inglesa se enteró por los medios

De acuerdo con The Guardian, la Federación Inglesa de Futbol no fue informada previamente sobre el posible cambio de horario y conoció la noticia a través de los reportes publicados por los medios de comunicación.

El diario británico señala que la situación tomó por sorpresa a la delegación inglesa mientras Thomas Tuchel y sus jugadores concluían su entrenamiento en Kansas City.

La Federación Inglesa de Fútbol busca desesperadamente esclarecer la situación, cuya noticia se dio a conocer justo cuando Thomas Tuchel y sus jugadores finalizaban su entrenamiento en Kansas City, alrededor de la 1 de la tarde (hora central de Estados Unidos). El organismo rector no fue informado previamente del plan y se enteró a través de los medios de comunicación.

Según el mismo reporte, la principal preocupación de la FA es la cercanía del posible cambio con la fecha del encuentro, ya que podría afectar la logística de los aficionados ingleses que tienen previsto viajar a la Ciudad de México.

La Federación Inglesa de Fútbol está consternada de que se esté considerando esta medida tan cerca del día del partido, en parte por el impacto potencial en los aficionados ingleses que viajan, algunos de los cuales tenían previsto aterrizar en Ciudad de México el domingo por la mañana.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre una modificación en el horario del encuentro.

Inglaterra viaja este viernes a la Ciudad de México desde Kansas City. Reuters

Inglaterra viaja este viernes a la Ciudad de México

Mientras se espera una definición sobre el horario del partido, la Selección de Inglaterra mantiene su planificación de viaje.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel entrenó este viernes en su campamento de Kansas City y posteriormente emprenderán el viaje hacia la Ciudad de México.

El programa contempla que el sábado el equipo realice su entrenamiento en las instalaciones de Cantera, casa de los Pumas, además de cumplir con la conferencia de prensa oficial previa al encuentro en el Estadio Ciudad de México.

De igual forma, distintos reportes señalan que la delegación inglesa prepara medidas adicionales de seguridad para su estancia en la capital del país, con el objetivo de evitar situaciones como las que vivió la Selección de Ecuador, cuyo hotel de concentración recibió una importante presencia de aficionados mexicanos durante los días previos a su partido frente al Tricolor.