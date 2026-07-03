“Sería impresionante eliminar a Inglaterra”: Santiago Baños alienta a la Selección Mexicana

Aunque sus esfuerzos están con el América, en lo emocional Santiago Baños no es ajeno a la fiebre mundialista. Incluso se une al anhelo de millones de aficionados mexicanos por el choque de octavos de final contra la Selección de Inglaterra.

“Feliz, contento, ilusionado con el partido del domingo, no es un partido fácil, Inglaterra es de las más fuertes y favoritas”, señaló el presidente deportivo de las Águilas del América.

Santiago Baños no es ajeno al entorno que implica un proceso mundialista. Fue auxiliar técnico de la Selección Mexicana con Miguel Herrera, en el 2013; Mundial de Brasil 2014, Copa Oro 2015 y Copa América 2015, los torneos en los que participó.

En el ciclo del 2015 al 2017, Santiago Baños fungió como director deportivo de Selecciones Nacionales, en la era de Juan Carlos Osorio y el ciclo mundialista de Rusia 2018.

Pero en el 2017 Baños tomó la gerencia deportiva del Club América hasta la fecha.

Para el Mundial 2026, el América tuvo su aporte con Israel Reyes; Luis Ángel Malagón quedó fuera de la convocatoria por lesión.

“Es futbol, cualquier selección o equipo pueden ganar, un primer tiempo muy fuerte, esperemos que les cueste dar ese paso y hacer historia, sería impresionante eliminar una potencia y estar en la siguiente fase del Mundial”, atizó el directivo del América.

La Selección Mexicana se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, pero con la novedad de un cambio de horario. El duelo pactado originalmente a las 18:00 horas se adelanta para las 12:00 horas, modificación que ha generado polémica por el manejo deportivo de los equipos y los intereses económicos de transmisión en Europa.