Brasil confirmaría que el duelo contra Noruega podría cambiar de horario

La posibilidad de modificar el horario del partido entre México e Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 podría provocar un ajuste adicional en el calendario del torneo.

De acuerdo con información de The Athletic, la FIFA también analiza retrasar el inicio del encuentro entre Brasil y Noruega, programado para disputarse el mismo domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

La posibilidad surge después de los reportes que apuntan a que el México vs. Inglaterra dejaría su horario original de las 18:00 horas para disputarse a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Si ese cambio se confirma, el encuentro en el Estadio Ciudad de México concluiría, como mínimo, alrededor de las 14:00 horas. En caso de una prórroga o una tanda de penales, el partido se extendería todavía más, lo que provocaría un empalme con el inicio del Brasil vs. Noruega, programado originalmente para las 14:00 horas.

The Athletic: Brasil espera la decisión de la FIFA

Según The Athletic, una fuente de la Confederación Brasileña de Futbol confirmó que existe la posibilidad de modificar el horario del partido y que el organismo permanece a la espera de la decisión que tome la FIFA.

"Es posible un cambio y estamos a la espera de la decisión de la FIFA", señaló la fuente consultada por el medio.

De acuerdo con ese reporte, una de las alternativas que analiza la FIFA es retrasar media hora el inicio del partido entre Brasil y Noruega.

En ese escenario, el encuentro comenzaría a las 14:30 horas, tiempo del centro de México.

No obstante, ese ajuste podría no ser suficiente si el partido entre México e Inglaterra se extiende hasta los tiempos extra o una tanda de penales, ya que ambos encuentros volverían a coincidir durante algunos minutos.

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente ningún cambio en la programación de los partidos.

La tormenta retrasó el partido en el Estadio Ciudad de México. Reuters

El Mundial ya registra partidos retrasados

La Copa del Mundo 2026 ya ha sufrido modificaciones en su calendario debido a las condiciones meteorológicas.

El primer caso ocurrió durante la fase de grupos, cuando el partido entre Francia e Irak fue suspendido por más de dos horas debido a una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Filadelfia.

Posteriormente, en los dieciseisavos de final, el encuentro entre México y Ecuador también comenzó una hora después de lo previsto en el Estadio Ciudad de México, igualmente por la activación del protocolo de tormenta eléctrica.

De confirmarse, México vs. Inglaterra y Brasil vs. Noruega sería los siguientes partidos retrasados durante la Copa del Mundo 2026.