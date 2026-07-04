"No nos compete": La dura postura de Javier Aguirre ante las muertes en los festejos del Tri

En medio de las celebraciones por los triunfos de México, han empezado a salir los malos ratos con la desmedida conducta de los aficionados. Rebasados por el éxtasis, sobre todo en el Ángel de la Independencia donde se han congregado hasta un millón de personas, se han registrado oficialmente hasta cuatro muertes.

En la Selección Mexicana entienden que esta euforia ha ido en exceso y jugadores como Guillermo Ochoa han solicitado al público que lo tome con calma. En caso de una victoria ante Inglaterra por los octavos de final, se espera que las celebraciones sean inusuales.

"Sí, me sumo al mensaje de Memo Ochoa a toda la afición, no es agradable saber ese tipo de noticias", manifestó el técnico Javier Aguirre, pero al mismo tiempo planteó que no es algo que puedan resolver.

Aguirre siempre se ha alejado de problemas sociales

Tiempo atrás, cuando comenzaron las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) precisamente hace un año en diversas ciudades de Estados Unidos, el técnico Aguirre abrió una zanja con el dolor de los aficionados al mantenerse al margen del tema, a pesar de que muchos de ellos van a los estadios de ese país cuando juega el Tri. "No soy portavoz de los mexicanos en Estados Unidos, soy entrenador de la Selección Mexicana", dijo en aquella ocasión.

Cuatro personas murieron durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador; las víctimas son dos hombres y dos mujeres.

En esta, donde ha habido muertos por celebrar los triunfos en el Ángel de la Independencia, se mantuvo en el mismo renglón: "No son problemas que podamos resolver, a nosotros nos toca hacer el futbol, lo demás no nos compete".

Y en ese sentido, acusó que la crítica no le incomoda. Haga o no algo por la gente que ha caído en las celebraciones, Aguirre se mantiene ecuánime en cuanto a su forma de ser.

La FIFA destacó las escenas en el Ángel de la Independencia de la CDMX Reuters

"Hago mi trabajo como puedo, la crítica es dura y a veces blanda, no me puede alterar la conducta que tengan en el exterior para realizar mi trabajo. Agradezco las críticas, porque las negativas ayudan a crecer y las positivas refuerzan el carácter".