"Rooney tampoco está", el oso de Javier Alarcón por no conocer la convocatoria de Inglaterra

Javier Alarcón protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión deportiva al equivocarse en plena transmisión de Futbol Picante al analizar a la selección de Inglaterra, próximo rival de México en los octavos de final del Mundial 2026.

Durante el debate sobre el potencial del conjunto inglés, Alarcón aseguró que Phil Foden y Cole Palmer todavía no habían aparecido en la competencia, dejando entrever que ambos podrían convertirse en una opción importante para fortalecer al equipo europeo.

Sin embargo, la observación fue corregida de inmediato por Jared Borgetti, quien le recordó que Phil Foden ni siquiera fue convocado para disputar la Copa del Mundo.

Lejos de terminar ahí, Alarcón intentó corregir su comentario, pero volvió a equivocarse al responder: "Palmer está".

Borgetti intervino nuevamente para aclarar que Cole Palmer tampoco forma parte de la lista definitiva de Inglaterra, dejando en evidencia la confusión del analista.

La pausa no evitó que el momento se hiciera viral

Tras la doble corrección, el foro quedó en silencio durante unos segundos. Las cámaras mostraron a varios de los panelistas intentando contener la risa, mientras Mario Carrillo ya no pudo ocultar la gracia que le provocó el momento y terminó soltando una carcajada.

Ante el ambiente que se generó en la mesa, la producción decidió mandar el programa a una pausa comercial, aunque incluso con la cortinilla al aire todavía se alcanzaban a escuchar algunos comentarios entre los integrantes del panel.

Fue entonces cuando Rafael Gómez Junco lanzó la frase que terminó por convertirse en el remate del episodio.

"Rooney tampoco está", dijo con evidente sarcasmo, en alusión al histórico delantero inglés retirado desde hace varios años de la selección.

La ocurrencia comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados retomaron la frase para burlarse de la confusión de Javier Alarcón.

El fragmento del programa no tardó en viralizarse. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de un simple lapsus propio de una transmisión en vivo, otros aprovecharon el error para cuestionar el análisis previo al duelo entre México e Inglaterra.

Al final, "Rooney tampoco está" terminó convirtiéndose en la frase que identificó el episodio viral y fue retomada por cientos de aficionados en redes sociales.