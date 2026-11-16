Nike reemplazará a Adidas como proveedor del balón de la Champions League

El balón de la UEFA Champions League tendrá una nueva imagen a partir de la temporada 2027-28, luego de que Nike fue elegida como la nueva proveedora oficial de los balones de las principales competiciones de clubes masculinas de la UEFA, poniendo fin a una relación de más de dos décadas con Adidas.

La marca estadounidense tomará el lugar de la firma alemana, que suministra el balón oficial de la Champions League desde 2001. De esta manera, la final de la temporada 2026-27 será la última en la que se utilice un esférico fabricado por Adidas en el máximo torneo europeo.

El cambio también tendrá impacto en la Europa League y la Conference League, competiciones en las que Nike se encargará de proporcionar los balones oficiales a partir de la campaña 2027-28.

Uno de los aspectos que todavía no se han revelado es el diseño que tendrá el nuevo balón de la Champions League. Por el momento, no existe confirmación sobre si Nike conservará el tradicional patrón de estrellas, uno de los elementos más representativos de la identidad visual del torneo europeo.

Nike celebra su regreso a la Champions League

Camilo Andrade, vicepresidente y director general de Nike Football, expresó su entusiasmo por volver a formar parte de la principal competición de clubes de Europa, después de más de 20 años de ausencia.

Estamos entusiasmados y nos sentimos honrados de regresar a la UEFA Champions League, uno de los escenarios más importantes del futbol, después de más de dos décadas, y de llevar los balones de partido de Nike a todas las competiciones de clubes masculinos de la UEFA, incluidas las tres grandes competiciones por primera vez", señaló.

El directivo también destacó que el balón representa uno de los elementos fundamentales del futbol y aseguró que la compañía buscará impulsar la innovación, respetar la tradición de los torneos y escuchar las necesidades de los deportistas.

UEFA destaca la llegada de Nike como proveedor oficial

Por su parte, Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, organismo que reúne a la UEFA con los clubes europeos, dio la bienvenida a Nike como nuevo socio para las competiciones continentales.

El directivo destacó la trayectoria deportiva y la influencia cultural de la marca estadounidense, además de señalar que esperan desarrollar una colaboración enfocada en ofrecer innovación, calidad y rendimiento en todos los niveles del futbol europeo.

Con este acuerdo, Nike pondrá fin al dominio de Adidas como proveedor del balón de la Champions League, una relación que comenzó en 2001 y que convirtió al tradicional diseño de estrellas en uno de los símbolos más reconocibles del futbol internacional.