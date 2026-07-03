Neymar está inconforme con ser suplente en el Mundial

Neymar está inconforme con el papel de suplente que está ejerciendo en la selección de Brasil durante el Mundial 2026, así lo dio a conocer el técnico Carlo Ancelotti, quien también subrayó que el jugador ha sido muy respetuoso.

“No está conforme, pero se está comportando muy bien. Está entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros”, declaró Ancelotti al diario Folha de Sao Paulo.

Carlo Ancelotti afirmó que está muy contento con Neymar durante el Mundial 2026 Reuters

El técnico de Brasil resaltó que Neymar es una figura importante en el equipo por la calidad que tiene y por la humildad como persona.

“Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre ha hecho”, agregó.

Neymar es el goleador histórico de los pentacampeones mundiales con 79 tantos y llegó al Mundial aquejado por una lesión en la pantorrilla derecha.

Ancelotti señaló que meterá a Neymar cuando Brasil lo necesite Reuters

En el último partido de Brasil en la Fase de Grupos, Neymar debutó en el Mundial 2026 en la victoria 3-0 ante Escocia. Es el único partido en el que jugó y apenas estuvo 14 minutos en la cancha.

“Lo importante es que puede jugar. Nadie sabe cuánto tiempo jugará. Tiene experiencia para gestionar los minutos del partido y el ritmo. Cuando vea que el equipo le necesita, le pondré (en el campo)”, señaló Ancelotti.

Brasil enfrentará a Noruega en los Octavos de final del Mundial y Carlo Ancelotti destacó su peligrosidad.

“Es muy fuerte en la pelota parada y tiene jugadores con buena preparación física”, dijo.

Brasil suma dos derrotas y dos empates con Noruega. Tampoco ha derrotado a un combinado europeo en fase de eliminación directa de un Mundial desde Corea del Sur y Japón 2002, cuando ganó su quinta y hasta ahora última estrella.

“Siempre es difícil, pero confiamos en que tendremos un buen juego. Es un equipo muy bien organizado en la línea defensiva, su técnico está trabajando muy bien en ese aspecto. Estamos preparados para todas las cosas que puedan pasar. Podemos sufrir un gol, pero estamos preparados para reaccionar”, apuntó Ancelotti.