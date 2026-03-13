Necaxa sigue con mala racha: cinco partidos en fila sin ganar; 0-0 con Puebla

El Necaxa no endereza el camino, sumó su quinto partido seguido sin ganar, luego de empatar 0-0 con el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el inicio de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Rayos se quedaron con 10 futbolistas desde el minuto 59.

Los primeros 13 minutos fue un duelo de porteros. Ricardo Gutiérrez tuvo dos grandes intervenciones, mientras Luis Unsain salvó el arco del Necaxa en una ocasión.

El Puebla llegó a 12 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

La primera jugada de peligro llegó al minuto 9 del Puebla – Necaxa. Lorenzo Faravelli sirvió para Franco Rossano, quien mandó un servicio raso a segundo poste, pero el portero de ‘La Franja’ evitó el tanto cantado, cuando dos jugadores de los Rayos esperaban el balón para empujarlo.

Dos minutos después, el arquero del Puebla se lució para la fotografía, con un lance hacia su costado izquierdo para desviar el balón tras el derechazo de Javier Ruiz.

El Necaxa sigue en los últimos puestos de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

Tocó el turno para el cancerbero del Necaxa. Edgar Herrera mandó un remate cruzado y el capitán de los Rayos se empleó al máximo para desviar el balón con los dedos. Al 13’.

Kevin Gutiérrez aprovechó un espacio que dejó la zaga del Puebla para mandar un remate de larga distancia que rozó el poste al 35’.

PUEBLA – NECAXA (SEGUNDO TIEMPO)

Para la parte complementaria, Luis Rey se animó con un derechazo de larga distancia. El balón hizo una comba extraña que tuvo destino final cerca del poste izquierdo de la portería del Necaxa al 53’.

El mismo Luis Rey lo probó de nueva cuenta y le mandó otro susto al Necaxa. Ahora con una volea que pasó cerca del poste izquierdo al 56’.

El Necaxa llegó a 10 puntos Mexsport

El Necaxa se quedó con 10 jugadores al 59’. A la altura del medio campo, Kevin Ante Rosero se barrió por detrás sobre Nicolás Díaz. El árbitro central no dudó en sacar la roja.

El Puebla volvió a generar peligro y estuvo cerca de abrir el marcador. Edgar Guerra mandó un remate de primera intención, pero el balón pasó ligeramente por encima del travesaño al 78’.

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