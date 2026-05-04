NBA Playoffs 2026: Calendario y horarios de las Semifinales de Conferencia

La actividad de los playoffs de la NBA entra en las semifinales de conferencia este lunes 4 de mayo, luego de una primera fase en que tres series de la Conferencia Este llegando hasta el séptimo juego, el descanso será un factor determinante para el inicio de esta nueva ronda.

En el Este, los Philadelphia 76ers (7) llegan motivados tras eliminar a los Celtics en Boston durante el Juego 7. Su próximo reto comienza esta noche en el Madison Square Garden frente a los New York Knicks (3), quienes cuentan con dos días adicionales de recuperación tras vencer a los Hawks en seis encuentros. Por otro lado, los Detroit Pistons (1) se preparan para recibir a los Cleveland Cavaliers (4) a partir del martes.

En el Oeste, los reflectores apuntan a San Antonio, donde Victor Wembanyama y los Spurs (2) abren su serie ante los Minnesota Timberwolves (6). Minnesota llega tras dar la sorpresa ante los vigentes campeones, los Nuggets, pero enfrenta complicaciones físicas importantes: Donte DiVincenzo está fuera por el resto de la temporada y su estrella, Anthony Edwards, es duda para el primer duelo tras perderse los últimos dos compromisos de la ronda anterior por lesión. Simultáneamente, el Oklahoma City Thunder (1) iniciará su camino ante los Los Angeles Lakers (4) este martes.

Conferencia Este

No. 1 Detroit Pistons vs. No. 4 Cleveland Cavaliers

Juego 1: Martes 5 de mayo, 17:00 horas

Martes 5 de mayo, 17:00 horas Juego 2: Jueves 7 de mayo, 17:00 horas

Jueves 7 de mayo, 17:00 horas Juego 3: Sábado 9 de mayo, 13:00 horas

Sábado 9 de mayo, 13:00 horas Juego 4: Lunes 11 de mayo, 18:00 horas

No. 3 New York Knicks vs. No. 7 Philadelphia 76ers

Juego 1: Lunes 4 de mayo, 18:00 horas

Lunes 4 de mayo, 18:00 horas Juego 2: Miércoles 6 de mayo, 17:00 horas

Miércoles 6 de mayo, 17:00 horas Juego 3: Viernes 8 de mayo, 17:00 horas

Viernes 8 de mayo, 17:00 horas Juego 4: Domingo 10 de mayo, 13:30 horas

Conferencia Oeste

No. 1 Oklahoma City Thunder vs. No. 4 Los Angeles Lakers

Juego 1: Martes 5 de mayo, 18:30 horas

Martes 5 de mayo, 18:30 horas Juego 2: Jueves 7 de mayo, 19:30 horas

Jueves 7 de mayo, 19:30 horas Juego 3: Sábado 9 de mayo, 18:30 horas

Sábado 9 de mayo, 18:30 horas Juego 4: Lunes 11 de mayo, 20:30 horas

No. 2 San Antonio Spurs vs. No. 6 Minnesota Timberwolves