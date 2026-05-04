¡A los 70 años! El histórico récord del portero que desafió a la edad en el futbol de España

El futbol español fue testigo de un evento sin precedentes que desafía cualquier lógica deportiva. Ángel Mateos, un histórico guardameta de la región asturiana, hizo saltar por los aires los libros de récords al saltar como titular con el CD Colunga para enfrentar al CD Praviano en la Tercera Federación. ¿El dato? Lo hizo a los 70 años de edad.

Con la permanencia ya asegurada y sin presión en la tabla, el Colunga decidió rendir el máximo tributo a quien ha sido su colaborador en los entrenamientos. Mateos no solo entró a la cancha por protocolo; disputó 20 minutos de alta intensidad, convirtiéndose oficialmente en el futbolista de mayor edad en jugar un partido federado en la historia de la tercera categoría de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

A pesar de que el marcador terminó en derrota para los suyos (0-2), el veterano arquero demostró que "lo que bien se aprende no se olvida". Aunque recibió un gol a balón parado, Mateos se robó los aplausos con una atajada espectacular que hizo recordar sus mejores años en clubes como el Caudal o el Santiago de Aller, donde militó antes de su primer "retiro" en 1998, cuando tenía 43 años.

Mateos dejó en claro que la edad no es impedimento para seguir cumpliendo metas CD Colunga

Este regreso, gestado bajo la promesa de no afectar la integridad de la competencia, se convirtió en una cátedra de amor al juego. Mateos, quien nunca dejó de entrenar tras colgar los guantes profesionalmente hace casi tres décadas, dejó claro que en el futbol, los años son lo de menos cuando la pasión sigue intacta.