Endrick rompe el silencio: ¿Se queda en Lyon o vuelve al Real Madrid?

La joya brasileña, Endrick, ha encontrado en el Olympique de Lyon el refugio ideal para hacer explotar su talento. Tras meses de sequía y falta de minutos en el Real Madrid, el delantero cedido en la Ligue 1 vive un presente de ensueño y ya mandó un mensaje que retumba en las oficinas de Florentino Pérez: se quiere quedar en Francia.

"Me gustaría quedarme aquí. Están haciendo todo lo posible para que esté en las mejores condiciones", soltó el atacante para el canal oficial de la Ligue 1. Con 5 goles y 6 asistencias en 14 partidos de liga bajo el mando de Paulo Fonseca, Endrick ha recuperado la sonrisa y la confianza que perdió en España, donde apenas sumó 12 minutos en el inicio de la temporada 2025-26 antes de salir en enero.

Sin embargo, el destino del joven brasileño no es sencillo. Aunque el delantero se siente como en casa y valora el entorno favorable para su desarrollo, el Real Madrid tiene la última palabra. Informes recientes indican que la directiva merengue ya planea su regreso para la campaña 2026-27, buscando que asuma un rol protagonista tras su "máster" en tierras galas.

Por ahora, el atacante de 19 años prefiere la cautela: "Aún no sé lo que pasará. Estoy cedido y muy contento con mis compañeros, pero ya veremos", concluyó. Con el Mundial 2026 en la mira, Endrick sabe que lo más importante es seguir rompiendo redes, sea en Lyon o en el nuevo Santiago Bernabéu.