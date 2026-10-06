Nancy Antonio celebra que América se la base de la Selección Mexicana

El orgullo americanista empapa al vestidor de la Selección Mexicana Femenil. Nancy Antonio no niega el buen momento de las Águilas, hoy base del Tricolor en la búsqueda de los pases al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

“Es un gran orgullo que gran parte de la Selección sea América”, cantó la mediocampista tras la práctica de la Selección en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Para los juegos de preparación ante Jamaica, el seleccionador Pedro López llamó del América a Celeste Espino (portera), Kimberly Rodríguez (defensa), Jana Gutiérrez (defensa). Nancy Antonio (mediocampista), Montserrat Saldívar (delantera) y a Scarlett Camberos (delantera). Además, la plantilla cuenta con jugadoras que en su momento fueron referentes de las azulcremas como Nikki Hernández y Kiana Palacios.

“Es un punto a favor por el entendimiento y funcionalidad, en el día a día ayuda muchísimo”, añadió Nancy Antonio.

Emociona compartir con las veteranas

En la convocatoria del Tri Femenil no podían faltar las veteranas y referentes del futbol femenil: Charlyn Corral, Kenti Robles, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal, esta última en su mejor momento tras fichar con el Manchester United Femenil.

Lo que podamos aportar de calidad deportiva y de personas, es para todo el equipo. Nos entendemos y traemos ideas que suman o nos hacen crecer y tener mayor idea del futbol. Tratamos de estar ahí enfocadas y tener apertura a lo nuevo, esperemos una base de conocernos en el día a día. Es un gran ejemplo, son jugadoras a la que les podemos aprender y exprimir mucho como jugadoras y personas. Nosotras tenemos mayor exigente y compromiso más grande.

Nancy Antonio también habló de lo que han podido hablar con Bernal respecto a su proceso de adaptación al futbol inglés, donde juega con el Manchester United.

Rebeca Bernal nos comenta que ha sido un mes de transición, está contenta de estar en el Manchester. Teniendo ese tipo de nivel de jugadora, nos toca ahora exigirnos e intentar estar en el mismo nivel aquí.

Nancy Antonio es parte de la convocatoria de Pedro López. Adrian Macias/Mexsport

México cierra su preparación para el campeonato Concacaf W

Después de los amistosos contra Jamaica (9 de octubre en Aguascalientes y el 13 en Querétaro), a la Selección Mexicana Femenil le espera la Concacaf W y Haití, rival a la que debe vencer el combinado azteca para aspirar al boleto mundialista de Brasil 2027.

Me siento feliz, siempre he dicho que es una bendición estar aquí representando a mi país. Estaba fuera y vi un equipo compenetrado y unido, ahora lo veo y percibo. Estamos felices y contentas, con enfoque a lo que viene.

“Pedro tiene acercamiento con todas, nos explica lo que necesita. Eso es bueno y positivo. Eso te ayuda a estar más claro, es un gran orgullo que gran parte de la selección sea América, es un punto a favor por el entendimiento y funcionalidad. El día a día ayuda muchísimo”.

Otro de los diagnósticos que Nency Antonio desea reflejar en la Concacaf W, es el desarrollo de la Liga Femenil y de confirmar que la actual generación tricolor es la ideal.

“Siempre he dicho que el crecimiento de la liga en México hace que la selección y nosotras crezcamos, tenemos más experiencia y conocimiento. Cada selección ha pasado por un proceso diferente, hoy esta selección es única y eso nos ayudará a crecer y a seguir mejorando”, presumió la mediocampista de las Águilas del América.