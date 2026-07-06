Mundial 2030: ¿Quiénes serán la base de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana sembró una semilla de cara al Mundial 2030, donde el combinado que será dirigido por Rafa Márquez suma una base que combina juventud con experiencia; estos son los jugadores que comandarían al combinado Tricolor de cara al siguiente proceso mundialista, mismo para el que el Tri regresará a las Eliminatorias.

Con un total de 9 jugadores que no sobrepasarán los 30 años, Rafa Márquez podrá echar mano de aquellos que ya vivieron su primera Copa Mundial de la FIFA, combinando juventud, experiencia y recorrido en la Liga MX o en Europa.

El domingo 5 de julio, México jugará su cuarto partido en la cancha del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. Mexsport

Estos son los jugadores que serían parte del eje de la Selección Mexicana para el Mundial 2030, mismos que lucirían una edad promedio de 29 años:

1. Gilberto Mora (tendrá 21 años en cuanto se juegue el Mundial 2030).

2. Obed Vargas (24 años).

3. Mateo Chávez (26 años).

4. Brian Gutiérrez (27 años).

5. Armando González (27 años).

6. Santiago Gimenez (29 años).

7. Raúl Tala Rangel (30 años).

8. Erik Lira (30 años).

9. Israel Reyes (30 años).

10. Roberto Alvarado (31 años).

*11. Johan Vásquez (31 años).

*12. Edson Álvarez, actual capitán (32 años).

*13. César Montes (33 años).

14. Julián Quiñones (33 años).

15. Álvaro Fidalgo (33 años).

* Jugadores que serían parte de la columna vertebral del Tri debido a su experiencia en Copas del Mundo y en Europa.

Gilberto Mora fue titular en 3 partidos con México durante el Mundial 2026. Mexsport

Se juegan el boleto al Mundial 2030

Tras el retiro de Guillermo Ochoa, restan 10 jugadores que jugaron el Mundial 2026 y podrían ser parte de las siguientes convocatorias de Rafa Márquez, sin embargo, la edad en la que llegarían a la siguiente Copa del Mundo –o nivel en sus últimos partidos con la Selección- sería un factor a considerar en su contra:

16. César Huerta (llegaría con 29 años al Mundial 2030).

17. Alexis Vega (32 años).

18. Jorge Sánchez (32 años).

19. Luis Romo (34 años).

20. Luis Chávez (34 años).

21. Orbelín Pineda (34 años).

22. Carlos Acevedo (34 años).

23. Jesús Gallardo (35 años).

24. Guillermo Martínez (35 años).

25. Raúl Jiménez (39 años).

*26. Guillermo Ochoa (retirado).

* Fue parte del Mundial 2026 con 40 años y se retiró como futbolista profesional una vez terminada la participación del Tri en la justa.

Ante Sudáfrica, Raúl Jiménez anotó su primer gol en los Mundiales. Mexsport

Ausentes por lesión en el Mundial 2026 que buscan ir al 2030

Por su parte, los jugadores que fueron parte del proceso para el Mundial 2026 y que regresarían a Selección Mexicana en cuanto vuelvan a las canchas, son:

1. Rodrigo Huescas (tendrá 26 años en cuanto ruede el balón en el Mundial 2030).

2. Julián Araujo (28 años).

3. Jesús Chiquete Orozco (28 años).

4. Marcel Ruiz (29 años).

5. Luis Malagón (33 años).

Luis Malagón volvería a las canchas en un periodo de 6 a 8 meses Mexsport

BFG