Mundial 2026: ViX aclara el origen de las fallas tras quejas de usuarios

Luego de la gran cantidad de quejas de usuarios de ViX que tuvieron problemas para ver la primera parte del partido entre Colombia vs Uzbekistán el 17 de junio, la compañía que tiene los derechos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.

En el documento puesto en sus redes sociales, la empresa reconoció las afectaciones, pero aclaró que el origen del problema técnico no estuvo en sus servidores, sino en la infraestructura de Amazon Prime Video. Precisó que solo los usuarios que ingresaron a ViX Premium desde esta plataforma enfrentaron esos contratiempos ya que, aquellos que lo hicieron desde la app nativa de ViX no los experimentaron.

De acuerdo con el reporte emitido por la compañía, los problemas de transmisión en el Mundial se detectaron a las 20:05 horas. A pesar de que se estableció comunicación inmediata con el equipo de Amazon, el servicio tardó casi una hora en restablecerse por completo, quedando solucionado a las 20:57 horas, momento en que el primer tiempo ya había finalizado.

"El incidente no fue provocado directamente por nuestros sistemas", enfatizó ViX en el documento que se difundió este jueves.

Durante las primeras horas de este jueves, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino de inmediato exigiendo un informe detallado. ViX confirmó que ya trabaja en conjunto con el organismo federal para dar seguimiento.

Las fallas en ViX durante el Mundial 2026 se han presentado desde el primer día por retrasos en la señal de streaming y baja calidad de imagen, entre otros inconvenientes que los usuarios han señalado en redes sociales.

¿Qué hacer si experimentas fallas en la transmisión del Mundial?

Si tu señal se cae o el contenido no corresponde al partido en vivo, te recomendamos seguir estos pasos para reportar fallas en ViX y asegurar un respaldo ante las autoridades: