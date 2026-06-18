FIFA revela parche especial para el partido 1000 de los Mundiales en Monterrey

El duelo entre Japón y Túnez que se jugará en el Estadio Monterrey será un hito especial dentro de las Copas del Mundo de la FIFA ya que será el encuentro número 1000 en la historia de los Mundiales, una marca que el organismo celebrará mediante un diseño de indumentaria exclusivo y conmemorativo para el cuerpo arbitral.

El silbante central para este histórico cotejo será el rumano István Kovács, presentado directamente por Pierluigi Collina, Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. El colegiado europeo y sus asistentes saltarán al terreno de juego portando uniformes modificados para la ocasión, los cuales incorporan tres franjas doradas en las mangas y una insignia especial con la leyenda "Partido 1000", acompañada por la silueta del trofeo del torneo.

Esta distinción visual se implementará de manera única en la sede regiomontana, un escenario que encara sus últimos compromisos dentro de la justa, restándole únicamente el choque de primera ronda entre Sudáfrica y Corea del Sur el 24 de junio, además de un encuentro correspondiente a la fase de dieciseisavos de final programado para el 29 de junio a la espera de conocer rivales.

Innovación en las mangas: los parches exclusivos que debutan en el torneo

La presente Copa del Mundo se ha caracterizado por la introducción de parches especiales diseñados para distinguir las trayectorias de futbolistas con galardones internacionales previos, dividiéndose en cinco categorías específicas.

Las diferentes categorías que se han establecido van desde “debut” para aquellos que hacen su primera aparición y que ya han portado estrellas como Lamine Yamal y Erling Haaland, “balón de oro y bota de oro” para aquellos que ya han sido nombrados en el pasado como los mejores jugadores del torneo, “guante de oro” para los porteros históricos y “Legacy” que es exclusivo para quienes llegan a su quinta o sexta Copa del Mundo y están activos, pero también para aquellos que ya han logrado trascender en una edición posterior con su selección.