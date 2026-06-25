El Mundial 2026 que todos criticaron está haciendo historia: hoy romperá el récord de asistencia

Cuando la FIFA anunció el Mundial más grande de la historia, las dudas aparecieron antes que la fiesta. Más partidos, más selecciones, más viajes, boletos más caros y una Copa del Mundo repartida entre tres países parecían ingredientes suficientes para pensar que la esencia del torneo podía perderse entre números y logística.

Pero la realidad que se vive en las tribunas cuenta otra historia. El Mundial 2026 avanza hacia un récord de asistencia que parecía intocable. Impulsado por la enorme capacidad de los estadios de la NFL en Estados Unidos y por el histórico Estadio Ciudad de México, el torneo está demostrando que el tamaño también puede convertirse en espectáculo

¿Qué marca de asistencia superará el Mundial 2026?

Después de los primeros 54 partidos, la Copa del Mundo ya acumuló 3,456,370 espectadores en las tribunas, con un promedio cercano a los 64 mil aficionados por encuentro. La cifra dejó al torneo a las puertas de superar la marca histórica de Estados Unidos 1994, que durante más de tres décadas fue el Mundial con más público en la historia al sostener 3,587,538 asistentes en 52 partidos.

El récord caerá hoy en la fase de grupos cuando se celebren seis partidos.

El Mundial 2026 estrenó un formato con 48 selecciones, una ronda adicional de eliminación directa y 104 partidos, 40 más que las ediciones disputadas entre Francia 1998 y Qatar 2022. Con ese escenario, las proyecciones apuntan a una cifra final que podría acercarse a los 6.5 millones de aficionados en los estadios.

Una cifra que convertiría a esta Copa del Mundo en un fenómeno de asistencia difícil de repetir.

Los gigantes de la NFL llenaron la cancha

Una de las claves está en los escenarios. A diferencia de otros Mundiales, donde muchos estadios fueron construidos específicamente para futbol, Estados Unidos llevó la Copa del Mundo a templos acostumbrados a recibir decenas de miles de aficionados cada semana para la NFL.

El estadio de Nueva York albergará la final de Mundial 2026. REUTERS

México también aporta una pieza histórica. El Estadio Ciudad de México, convertido nuevamente en escenario mundialista, representa la conexión emocional del torneo con un país que vive el futbol como parte de su identidad, además de que es el recinto con mayor capacidad de los 16 que se han utilizado.

El 2026 ya vivió jornada histórica

El lunes se convirtió en el día con más espectadores en un Mundial, con 288,007 personas repartidas entre cuatro partidos. La cifra reflejó una constante durante el torneo: los estadios no solamente reciben aficionados para los grandes duelos, también responden en encuentros de fase de grupos.

La predicción de una Copa del Mundo demasiado grande empieza a quedar enterrada entre millones de asientos ocupados.Todavía falta lo más grande

Superar a Estados Unidos 1994 ya será histórico. Pero hacerlo antes de llegar a los partidos decisivos cambia la dimensión del logro.