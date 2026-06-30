El piloto mexicano Ricardo Escotto confirma su participación en Silverstone dentro de la FIA F3

CIUDAD DE MÉXICO. — El automovilismo mexicano continúa consolidando una presencia sumamente sólida y abriendo fronteras clave en el exigente terreno del Viejo Continente. Tras haber firmado un debut caracterizado por un aprendizaje express, consistencia absoluta en pista y una rápida lectura de carrera, el piloto capitalino Ricardo Escotto se reporta listo de manera oficial para encarar su segunda ronda de la temporada dentro del prestigioso Campeonato de la FIA Fórmula 3. Para este nuevo y mayúsculo compromiso internacional, el escenario no podría ser más imponente: el emblemático e histórico Circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, el cual albergará la quinta ronda del calendario del 3 al 5 de julio.

Para poder asumir con total enfoque este crucial reto deportivo en las categorías de soporte directo de la Fórmula 1, Escotto y su equipo de trabajo han tomado la decisión estratégica de poner una pausa momentánea a su actual campaña regular dentro de la serie Indy NXT by Firestone en los Estados Unidos. Lo que originalmente inició a mediados de junio como un llamado de emergencia y de sustitución temporal en Barcelona, ha tomado una fuerza institucional mayúscula. La estructura alemana AIX Racing determinó extender formalmente la invitación al conductor azteca para suplir al estadounidense Brad Benavides de cara a las próximas citas clave programadas para los meses de julio y agosto, consolidando al mexicano como una pieza fundamental en el desarrollo técnico del equipo.

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El antecedente inmediato en las pistas europeas respalda por completo esta importante decisión corporativa. El pasado 14 de junio, sobre el asfalto del Gran Premio de Barcelona, Ricardo Escotto firmó una de las actuaciones más destacadas de adaptación express que se recuerden en la categoría. Sin haber tenido ningún tipo de rodaje previo o pruebas de pretemporada sobre el complejo monoplaza #26, y desafiando condiciones climáticas de extremo calor en Cataluña, el mexicano cumplió con creces los objetivos fijados por los ingenieros: sumó valiosos kilómetros de experiencia, cuidó los neumáticos y escaló posiciones de manera sumamente inteligente.

Durante la carrera Sprint del sábado en España, Escotto cruzó la meta en la posición 23, un resultado que replicó con enorme autoridad en la carrera Principal dominical. En dicha prueba de larga duración, Ricardo sacó a relucir su fino ritmo y un manejo notablemente limpio para esquivar múltiples incidentes en una de las pistas mecánicamente más exigentes del mundo, transformando su actuación en el mejor resultado global del fin de semana para la escudería AIX Racing, al superar de forma directa en pista a sus experimentados coequiperos Fernando Barrichello y Yevan David.

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Gracias a estas excelentes impresiones, el paddock de la F3 ha recibido con brazos abiertos las manos del piloto azteca, quien junto a las promesas nacionales Ernesto Rivera y José Garfias, integra la destacada legión de tres mexicanos que buscan poner en alto el nombre del país en los circuitos más competitivos del planeta. Por lo pronto, el calendario oficial y confirmado de Escotto en la antesala de la máxima categoría contempla la mítica Ronda 5 en Silverstone, Reino Unido, del 3 al 5 de julio , y posteriormente la Ronda 6 en las veloces e históricas curvas de Spa-Francorchamps, Bélgica, del 17 al 19 de julio. Las citas de agosto se detallarán en el transcurso de las próximas semanas, confirmando que la bandera de México tiene un digno representante en la cumbre del deporte motor continental.