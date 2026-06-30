El drama de la Naranja Mecánica: Dueños de la racha más injusta en la historia de los Mundiales

Los neerlandeses partieron de Monterrey con el estigma de ser el combinado nacional con peor fortuna en la historia de las Copas del Mundo, después de que la noche del lunes 29 de junio hilvanaron su decimosexto partido de la magna justa veraniega sin derrota, pero a lo largo de esta racha se han ido con las manos vacías en su deseo por consumar la conquista del título.

La Naranja Mecánica borró en el Mundial de 2026 el récord que el Scratch do Ouro del legendario Pelé logró entre los Mundiales de Suecia 1958 e Inglaterra 1966 cuando encadenaron 13 partidos sin derrotas hasta que cayeron 3-1 frente a Hungría en su segundo partido del Mundial inglés.

Frente a la afición regiomontana, en el Estadio Monterrey, Países Bajos firmó un empate oficial ante Marruecos para llegar a 16 encuentros de Copa del Mundo sin derrota, desde aquella, acaso una de las más dolorosas, que sufrieron ante España en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

La racha de Brasil de mediados del siglo pasado estuvo acompañada por dos títulos del Mundo justo en las competencias de Suecia 1958 y Chile 1962. Para los neerlandeses no ha habido tal fortuna en su racha sin derrota en 16 años en Copas del Mundo.

¿Por qué Países Bajos tiene una racha invicta pero no ha ganado el Mundial?

La mala fortuna ha abrazado a Países Bajos las tres ediciones mundialistas en las que construyó su impresionante marca de partidos sin perder (Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos - México - Canadá 2026), pues su eliminación ha llegado desde la definición de los tiros penales.

La amarga historia neerlandesa en tierras regias en los dieciseisavos de final ante Marruecos (empate 1-1 en tiempo regular y extra y perder en penales 2-3) ha sido la historia que vivieron hace 12 años en Brasil, cuando en semifinales fueron superados por Argentina (empate 0-0 en tiempo regular y extra y caer 2-4 en penales),y hace cuatro años en Qatar en la instancia de cuartos de final de nueva cuenta frente la albiceleste (empate 2-2 y 3-4 en penales).

Países Bajos ahora piensa en el Mundial de 2030 como su objetivo, ya sin tener a Ronald Koeman como entrenador. De clasificarse, llevarán con su racha invicta vigente y con el deseo de por fin ser campeón del Mundo por cumplir.

Los aficionados en el Estadio Monterrey fueron testigos de un nuevo fiasco de Paìses Bajos, que llegó a 16 partidos sin perder en Mundiales, pero quedó eliminado en penales. Reuters

¿Cuáles son los partidos de la racha invicta de Países Bajos?

Mundial Brasil 2014 (7 partidos)

Fase de Grupos : España 1-5 Países Bajos

: España 1-5 Países Bajos Fase de Grupos : Australia 2-3 Países Bajos

: Australia 2-3 Países Bajos Fase de Grupos : Países Bajos 2-0 Chile

: Países Bajos 2-0 Chile Octavos de Final : Países Bajos 2-1 México

: Países Bajos 2-1 México Cuartos de Final : Países Bajos 0-0 Costa Rica (Empate oficial - Avanzó en penales 4-3)

: Países Bajos 0-0 Costa Rica (Empate oficial - Avanzó en penales 4-3) Semifinales : Países Bajos 0-0 Argentina (Empate oficial - Eliminado en penales 2-4)

: Países Bajos 0-0 Argentina (Empate oficial - Eliminado en penales 2-4) Tercer Puesto: Brasil 0-3 Países Bajos

Mundial Qatar 2022 (5 partidos)

Fase de Grupos : Senegal 0-2 Países Bajos

: Senegal 0-2 Países Bajos Fase de Grupos : Países Bajos 1-1 Ecuador

: Países Bajos 1-1 Ecuador Fase de Grupos : Países Bajos 2-0 Qatar

: Países Bajos 2-0 Qatar Octavos de Final : Países Bajos 3-1 Estados Unidos

: Países Bajos 3-1 Estados Unidos Cuartos de Final: Países Bajos 2-2 Argentina (Empate oficial - Eliminado en penales 3-4)

Mundial EU, México y Canadá 2026 (4 partidos)