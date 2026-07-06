Brasil mantiene la confianza en Ancelotti y ya piensa en el Mundial de 2030

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) decidió mantener intacto su proyecto deportivo y confirmó que Carlo Ancelotti continuará como director técnico de la selección, pese a la inesperada eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega.

Lejos de buscar responsables inmediatos tras el revés, el organismo brasileño dejó claro que la prioridad será dar continuidad al proceso con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.

"Ahora nos corresponde enfatizar la necesidad de un ciclo que se desarrolle con normalidad, con un poco más de tranquilidad; continuar nuestro trabajo con el entrenador de cara al Mundial de 2030, realizando los ajustes necesarios", declaró Rodrigo Caetano, coordinador de la selección brasileña.

El directivo reconoció que el golpe deportivo aún pesa dentro del grupo, pero pidió serenidad para construir el siguiente proceso mundialista.

"Ojalá tengamos al menos un mínimo de tranquilidad para seguir adelante y prepararnos para el próximo Mundial", añadió.

La eliminación representa una de las actuaciones más discretas de Brasil en la historia reciente de la Copa del Mundo. El conjunto sudamericano cayó 2-1 ante Noruega en los octavos de final, firmando su peor participación mundialista desde 1966, cuando quedó eliminado en la fase de grupos.

Ancelotti, de 67 años, llegó al banquillo brasileño en mayo de 2025 tras concluir su exitosa etapa con el Real Madrid. Apenas unas semanas antes del inicio del Mundial había renovado su contrato con la CBF hasta la Copa del Mundo de 2030, acuerdo que el organismo aseguró mantendrá vigente.

Caetano también destacó la actitud mostrada por el plantel durante la concentración, pese al desenlace del torneo.

"Obviamente, todavía estamos asimilando lo ocurrido. Todos están muy tristes, frustrados y decepcionados: los jugadores, el personal de apoyo y el cuerpo técnico", reconoció.

Sin embargo, prefirió rescatar el compromiso del grupo.

"No podemos pasar por alto el tiempo que pasamos juntos. Fueron 38 días durante los cuales todos pudieron ser testigos del nivel de compromiso y profesionalidad de este grupo desde el primer día hasta el último", señaló.

El propio Ancelotti aseguró después de la derrota que el tropiezo servirá como punto de partida para el siguiente ciclo mundialista.

"Utilizaremos esta derrota como combustible para el nuevo ciclo", expresó el entrenador italiano.

La CBF respaldó ese mensaje mediante una publicación en redes sociales, donde aseguró que la historia de Brasil también se construye a partir de los momentos difíciles.

"Hoy nos despedimos del Mundial, con la certeza de que volveremos aún más fuertes. Gracias, afición brasileña", escribió la federación.

El capitán Marquinhos también asumió la responsabilidad por la eliminación y ofreció disculpas a la afición brasileña, aunque pidió mantener la confianza en el equipo de cara a los próximos cuatro años.

"Ahora debemos aprender de esta lección y pedir disculpas al pueblo brasileño. Pido a la gente que muestre su apoyo desde ya; tienen cuatro años para trabajar y lograr grandes cosas en el próximo Mundial", afirmó.

El defensor del Paris Saint-Germain reconoció que Brasil generó oportunidades suficientes para cambiar el resultado, pero lamentó la falta de contundencia.

"Ellos lograron ser efectivos, mientras que nosotros desperdiciamos muchas de las ocasiones que tuvimos. Nos atajaron un penal y tuvimos otras oportunidades. En un Mundial, el equipo que comete menos errores termina imponiéndose", concluyó.