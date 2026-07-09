Marruecos pierde a su gran estrella de 50 millones de euros para la batalla de hoy contra Francia

La Selección de Marruecos sufrió un golpe devastador que podría alterar su destino en la Copa del Mundo. El director técnico del conjunto africano, Mohamed Ouahbi, confirmó que el mediocampista estrella Ismael Saibari no se recuperó a tiempo y quedó descartado para el trascendental choque ante la Selección de Francia.

El encuentro de cuartos de final, programado para este jueves en el Estadio Boston, representaba el escenario ideal para el futbolista, quien recientemente fichó con el Bayern Múnich procedente del PSV Eindhoven en una operación histórica de 50 millones de euros.

Todos están al 100 por ciento en forma, excepto Saibari. Este partido llega demasiado pronto para él, pero espero que no se pierda el resto de la competencia", declaró Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, previo al partido.

El impacto de la baja de Saibari en el esquema marroquí

La ausencia de Saibari es una pérdida crítica para las aspiraciones de los Leones del Atlas. El volante anotó en cada uno de los partidos de la fase de grupos y convirtió el penal decisivo para eliminar a Países Bajos. Sin embargo, una lesión en el isquiotibial ante Canadá mermó sus posibilidades físicas.

Ante esta situación, Soufiane Rahimi se perfila como el sustituto natural en el ataque para medirse contra los galos, luego de haber mostrado buenas sensaciones y marcar en el último compromiso de octavos de final.

Brahim Díaz confía en dar la sorpresa ante Mbappé

A pesar de la dura baja, el vestidor marroquí mantiene la motivación alta. El mediocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, quien vivirá un duelo especial en la cancha al enfrentarse a su compañero de club, Kylian Mbappé, aseguró que la plantilla tiene los argumentos necesarios para pelear el boleto a semifinales.

"Jugamos contra uno de los favoritos, pero hemos demostrado que podemos competir y por eso estamos aquí", afirmó Brahim Díaz al analizar el compromiso internacional.

Marruecos buscará vengar la eliminación sufrida ante los Bleus en el Mundial de Qatar 2022, con el firme objetivo de mantener vivo el sueño de ser el caballo negro de la justa veraniega.

Ismael Saibari marcó goles en los tres partidos de la fase de grupos e hizo bueno el penal decisivo ante Países Bajos en los dieciseisavos de final. Reuters

Impacto de Saibari en la Copa del Mundo

Fase de Grupos (Juegos 1-3)

3 goles anotados (marcó en todos los partidos)

Dieciseisavos de Final

Anotó el penal decisivo para eliminar a Países Bajos

Juego completo (120')

Octavos de Final

Sufrió una severa molestia muscular ante Canadá

Salió de cambio por lesión

Cuartos de Final

0% Probabilidad de juego