Marruecos pierde a su gran estrella de 50 millones de euros para la batalla de hoy contra Francia
El seleccionador Mohamed Ouahbi confirmó que el mediocampista Ismael Saibari no jugará el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo frente a Francia debido a una lesión
La Selección de Marruecos sufrió un golpe devastador que podría alterar su destino en la Copa del Mundo. El director técnico del conjunto africano, Mohamed Ouahbi, confirmó que el mediocampista estrella Ismael Saibari no se recuperó a tiempo y quedó descartado para el trascendental choque ante la Selección de Francia.
El encuentro de cuartos de final, programado para este jueves en el Estadio Boston, representaba el escenario ideal para el futbolista, quien recientemente fichó con el Bayern Múnich procedente del PSV Eindhoven en una operación histórica de 50 millones de euros.
Todos están al 100 por ciento en forma, excepto Saibari. Este partido llega demasiado pronto para él, pero espero que no se pierda el resto de la competencia", declaró Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, previo al partido.
El impacto de la baja de Saibari en el esquema marroquí
La ausencia de Saibari es una pérdida crítica para las aspiraciones de los Leones del Atlas. El volante anotó en cada uno de los partidos de la fase de grupos y convirtió el penal decisivo para eliminar a Países Bajos. Sin embargo, una lesión en el isquiotibial ante Canadá mermó sus posibilidades físicas.
Ante esta situación, Soufiane Rahimi se perfila como el sustituto natural en el ataque para medirse contra los galos, luego de haber mostrado buenas sensaciones y marcar en el último compromiso de octavos de final.
Brahim Díaz confía en dar la sorpresa ante Mbappé
A pesar de la dura baja, el vestidor marroquí mantiene la motivación alta. El mediocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, quien vivirá un duelo especial en la cancha al enfrentarse a su compañero de club, Kylian Mbappé, aseguró que la plantilla tiene los argumentos necesarios para pelear el boleto a semifinales.
"Jugamos contra uno de los favoritos, pero hemos demostrado que podemos competir y por eso estamos aquí", afirmó Brahim Díaz al analizar el compromiso internacional.
Marruecos buscará vengar la eliminación sufrida ante los Bleus en el Mundial de Qatar 2022, con el firme objetivo de mantener vivo el sueño de ser el caballo negro de la justa veraniega.
Impacto de Saibari en la Copa del Mundo
- Fase de Grupos (Juegos 1-3)
3 goles anotados (marcó en todos los partidos)
- Dieciseisavos de Final
Anotó el penal decisivo para eliminar a Países Bajos
Juego completo (120')
- Octavos de Final
Sufrió una severa molestia muscular ante Canadá
Salió de cambio por lesión
- Cuartos de Final
0% Probabilidad de juego