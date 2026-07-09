Isaac del Toro celebra su histórico nivel en el Tour de Francia después de brillar en el Tourmalet

Isaac del Toro volvió a dar un manotazo sobre la mesa de aquellos que quieren ser llamados una realidad en el ciclismo internacional. El mexicano selló una grandiosa jornada en el ascenso al mítico Col du Tourmalet con un tercer sitio que lo posiciones en la tercera posición de la clasificación, posición que él reconoce es gracias al buen trabajo que está haciendo el UAE-Team Emirates.

Ha sido un día magnífico para el equipo. Estamos muy contentos de habernos empleado a fondo como lo hemos hecho hoy. Hemos apretado mucho durante toda la jornada y creo que, en algún momento, ¡quizás me he esforzado demasiado! En cualquier caso, el resultado final es que hemos cumplido la misión de hoy. El equipo ha hecho una carrera increíble”.

​Isaac Del Toro / Ciclista mexicano

El joven bajacaliforniano de 22 años dejó en la pupila de los aficionados tricolores una de las mejores jornadas en su brillante trayectoria, luego de que en los últimos metros de la extenuante etapa de 186.2 kilómetros que superó las 4:32 horas de duración, tuvo la fortaleza en las piernas para rebasar a por un suspiro al belga Remco Evenepoel.

Del Toro solo quedó por detrás de su compañero Tadej Pogacar y del danés Jonas Vingegaard. El gregario perfecto mexicano, cumplió una vez más con su principal encomienda en esta edición del Tour de Francia, que es cuidar de que el esloveno Pogacar consuma el tricampeonato y gane por quinta ocasión en su trayectoria la Grande Boucle.

El desgaste que se llevó Del Toro bien lo aprovechó Pogacar para darle un duro mordisco al Tour de Francia después de hacer un devastador ataque en el que sacó 2:38 minutos a Vingegaard en el día y ya se hizo del maillot amarillo de líder con un acumulado de 21:11:57 horas concluidas seis etapas. Del Toro completa el podio con 21:15:24 horas, mientras a Vindegaard parece escapársele la edición como segundo con 21:14:39 horas.

Tenía muchas ganas de que llegara el día de hoy. Sabía que iba a ser un buen día. Simplemente nos entregamos a fondo, corriendo como si no tuviéramos nada que perder. Si reventábamos, pues reventábamos... Pero al final lo conseguimos y estoy súper orgulloso de todos. Fue un trabajo en equipo increíble”.

Tadej Pogacar / Líder del Tour de Francia

¿Es Isaac del Toro el más destacado joven del Tour de Francia?

Esta actuación sideral de Del Toro, quien llegó a 30 triunfos como ciclista profesional con la victoria de la segunda etapa de este Tour de Francia, le dan el honor de portar el maillot blanco como el más destacado de los jóvenes (menores de 25 años) que compiten en la ronda gala.