¡Rugido de león! Bayern Múnich ficha por 55 millones de euros a Saibari, el verdugo de Países Bajos

La sorprendente selección de Marruecos ya logró que un pez gordo de Europa sume a uno de sus futbolistas durante el Mundial 2026 después de que el Bayern Múnich hizo oficial la contratación del extremo Ismael Saibari en una operación de 55 millones de euros por un contrato con vigencia hasta 2031.

Saibari, quien deja al PSV Eindhoven de Países Bajos, portará el dorsal 34 como un emotivo homenaje a su amigo íntimo Abdelhak Nouri, exjugador del Ajax de Ámsterdam que sufrió un daño cerebral severo tras un colapso cardíaco en 2017.

Saibari y el dominio de Marruecos en el mercado de fichajes

La llegada del atacante ocurre tras una brillante participación en la Copa del Mundo, donde cosechó tres anotaciones en cuatro compromisos y cobró el penal definitivo que eliminó a la Selección de Países Bajos en la ronda de dieciseisavos de final. El futbolista llega a la Bundesliga con la etiqueta de haber sido nombrado el mejor jugador de la Eredivisie en la última temporada.

El nuevo refuerzo se integrará de inmediato al aparato ofensivo dirigido por el estratega belga Vincent Kompany .

. En el esquema bávaro compartirá el ataque junto a estrellas como el alemán Jamal Musiala, el francés Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y el ariete inglés Harry Kane.

El éxito de los Leones del Atlas en el torneo reactivó el interés de la élite europea por el talento de su equipo.

Ismael Saibari ejecuta el penal con el que Marruecos se impuso en la tanda de desempate a Países Bajos en el Estadio Monterrey. Reuters

Grandes clubes de Europa siguen de cerca a las promesas marroquíes

El impacto de esta generación va más allá de Múnich. Reportes de la prensa internacional apuntan a que escuadras de la Premier League, el Real Madrid y el Barcelona mantienen bajo un estricto monitoreo a la joya de 18 años del Lille, Ayyoub Bouaddi, un mediocampista tasado en 80 millones de euros que deslumbró al mundo entero por sus destacadas actuaciones frente a Brasil y Escocia.

A este listado de prospectos cotizados se añaden figuras jóvenes como Bilal El Khannouss, perteneciente al Stuttgart alemán, y Neil El Aynaoui, de la Roma en Italia.