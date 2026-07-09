VIDEO: Ferrari se convierte en el primer equipo en rodar en el circuito de Madrid

Ferrari se convirtió en el primer equipo en rodar con sus dos pilotos oficiales en el nuevo trazado de Madrid denominado MadRing y que, a partir de este año, se convertirá en la sede del Gran Premio de España el fin de semana del 10 de septiembre.

A través de un programa de día de filmación, Ferrari reservó el circuito, al cual aún le faltan temas de gradas, pero que en el asfalto está avanzado al igual que la calle de boxes sigue bajo construcción, aunque el equipo italiano ocupó un cajón para acomodar el SF-26 y rodarlo durante los 200 kilómetros permitidos bajo las normas de días de promoción.

Aunque el test se estableció bajo una prueba privada y se desplegó personal de seguridad alrededor del trazado, el diario español Marca informó que en los alrededores de los recintos de Ifema y Valdebebas, cientos de fanáticos desafiaron las restricciones para poder capturar videos e imágenes del coche rodando en el trazado.

El encargado de inaugurar la pista fue el monegasco Charles Leclerc. Tras una aparición inicial a las 10:34 horas a bordo de un coche de filmación Maserati azul mate, la verdadera acción comenzó a las 12:10 horas, instante en el que el motor de Maranello retumbó de manera definitiva para tener su primera salida del garaje en el circuito de Madrid.

Leclerc rodó la mitad de la distancia permitida por la FIA y antes de abandonar su turno dedicó una vuelta a saludar a todo el público. Posteriormente otorgó el coche a Lewis Hamilton para la sesión de la tarde donde el equipo siguió con la filmación.

Si bien los equipos no pueden usar neumáticos de competencia y Pirelli otorga gomas especiales, la realidad es que Ferrari también ha aprovechado para recolectar información que pueda usar de cara a la preparación del debut del Gran Premio de España en el calendario.