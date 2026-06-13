Aficionados argentinos recorren más de 7 mil kilómetros en bicicleta para llegar al Mundial 2026

La pasión por la Selección de Argentina no conoce límites, fronteras ni imposibles. Los aficionados de la Albiceleste han vuelto a demostrar que son capaces de las hazañas más extremas con tal de apoyar a su equipo. En esta ocasión, cuatro ciclistas originarios de Córdoba, Argentina, completaron una travesía épica de más de 7,500 kilómetros en bicicleta a través del continente americano para decir presente en el Mundial 2026.

Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi, Matías Villarruel y Silvio Gatti, integrantes del ya famoso proyecto 'Todo a Pedal', iniciaron su viaje hace poco más de un mes y medio desde el emblemático Estadio Mario Alberto Kempes en su natal Córdoba. Tras un extenuante recorrido lleno de desafíos físicos y climáticos, los aventureros cumplieron su objetivo y arribaron a Kansas, una de las sedes clave donde el combinado argentino disputará su próximo compromiso mundialista.

Los seguidores de la albiceleste posan con Lionel Scaloni @TyCSports

43 días de pedaleo puro por el sueño mundialista

El grupo de seguidores apasionados completó la titánica ruta en apenas 43 días. Cruzar gran parte del continente en poco más de un mes implicó un esfuerzo físico sobrehumano y una planeación milimétrica para devorar miles de kilómetros en tiempo récord.

A su llegada a territorio estadounidense, el ambiente de euforia no se hizo esperar. Los ciclistas fueron recibidos entre aplausos por otros fanáticos y, de manera muy especial, por miembros de la delegación de la Selección Argentina, quienes reconocieron y aplaudieron el enorme sacrificio de los cordobeses para estar cerca del plantel.

Recorrieron más de 7 mil kilómetros en bicicleta @TyCSports

'Todo a Pedal': Una tradición histórica que nació en Brasil 2014

Esta increíble travesía no es una casualidad aislada, sino un nuevo capítulo en la historia de fidelidad de este grupo de amigos. Los miembros de 'Todo a Pedal' se han convertido en un auténtico amuleto y símbolo de la afición albiceleste, pues han replicado esta odisea en las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA:

Brasil 2014 (Su primera aventura continental)

Rusia 2018 (El gran salto a Europa)

Qatar 2022 (Donde vieron a Lionel Messi levantar la Copa)

Mundial 2026 (Su consolidación cruzando América)

Con su exitoso arribo a Kansas, los cuatro de Córdoba reafirman una tradición de amor por la camiseta que inspira a miles de fanáticos del fútbol internacional en los grandes escenarios.