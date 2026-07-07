Ejército de Noruega desata la locura mundialista viral al sumarse al fenómeno del célebre viking row

El fenómeno que ha paralizado las calles de Nueva York, los estadios de Estados Unidos y que hasta lo replicó la Selección Mexicana, ha escalado de las tribunas directamente a las instituciones del Estado. El Ejército de Noruega desató una revolución digital al publicar un video en el que sus tropas ejecutan de forma milimétrica el ya legendario viking row, la coreografía que se consolidó como el sello de identidad del Mundial 2026.

Abordo de buques, aviones en vuelo, junto a tanques, en misiones terrestres, miembros de la milicia nórdica también se subieron al fenómeno viral que ha envuelto la actual Copa del Mundo.

La euforia institucional estalló tras la histórica victoria de la escuadra nórdica por 2-1 ante la selección de Brasil, sellando un boleto de oro rumbo a la antesala de las semifinales. El nuevo video viral llega como una nueva muestra de apoyo al conjunto vikingo, que se ha convertido en una de las gratas revelaciones del Mundial.

El origen del drakkar humano en el Mundial 2026

La impactante mecánica consiste en que los participantes se sientan en filas coordinadas dentro de bases militares, pasillos o gradas para simular que reman a bordo de una antigua embarcación de guerra.

Bajo el compás de un tambor, que en el caso del video de la milicia es el repicar de una campaña, incrementa la velocidad de manera progresiva, las tropas gritan al unísono la palabra 'ro' (remar en noruego), recreando el misticismo nórdico ancestral.

Detrás de este fenómeno que arrasa en plataformas digitales está Ole Froystad, un profesor de 39 años que diseñó y popularizó el ritual para inyectar fuerza colectiva a los futbolistas en la cancha.

Un fenómeno que fue de Times Square hasta los cuartos de final

La fiebre por el remo vikingo rebasó cualquier frontera inicial luego de haber contagiado puntos emblemáticos del planeta como Times Square en la fase de grupos.

Las máximas figuras del balompié internacional, encabezadas por el delantero Erling Haaland y el capitán Martin Odegaard, adoptaron la celebración sentándose sobre el césped tras cada triunfo en el torneo, luego de su primer partido, acompañados por todos los aficionados noruegos en las gradas.

Incluso, la marea viral detonó un sinfín de parodias globales en Instagram, donde aficionados brasileños replicaron la formación simulando llorar su eliminación a manos de la maquinaria escandinava. El equipo mexicano también se subió al barco e hizo su propio viking row después de vencer a Ecuador en la fase de dieciseisavos de final.

La batalla que se avecina frente a Inglaterra

La inyección de moral por parte de las fuerzas armadas ocurre en el momento cumbre de la concentración, de cara al trascendental choque de cuartos de final donde medirán fuerzas ante Inglaterra en el Estadio de Miami el sábado 11 de julio a las 15:00 horas.

La fiebre escandinava opera bajo los reflectores de todo el planeta, transformando una simple mecánica de animación en un símbolo de unidad nacional que busca impulsar al representativo de la UEFA a firmar la hazaña más grande de su historia contemporánea.