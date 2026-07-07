Efraín Juárez debutó en Champions League y así le fue

Efraín Juárez no tuvo un debut soñado en la Champions League, debido a que el Győri ETO cayó 1-0 ante el Víkingur Reykjavik en la primera ronda de clasificación, duelo que se disputó en el Estadio Víkingsvöllur en Islandia.

Cuando todo parecía que el encuentro iba a quedar 0-0, el delantero danés Nikolaj Hansen anotó en tiempo añadido, al 90+2’, aprovechando un descuido defensivo y tras un tiro de esquina, para quitarle el punto a los dirigidos por el técnico mexicano.

El Győri ETO ya no pudo reaccionar, debido a que el árbitro principal Romain Lissorgue sólo agregó tres minutos.

Efraín Juárez ya le puso su sello a su equipo, que trató de mostrar solidez defensiva y máxima concentración.

El pasado 16 de junio, el técnico mexicano fue anunciado como técnico del Gyori ETO de la liga de Hungría.

En los enfrentamientos directos, Gyori ETO suma dos victorias por una derrota.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE VUELTA EN LA CHAMPIONS LEAGUE?

El Gyori ETO del mexicano Efraín Juárez recibirá al Víkingur el próximo 14 de julio, duelo que iniciará a las 11 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Sede: Eto Stadion Györ.

Árbitro: Mateo Erceg.