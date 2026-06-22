¡Día histórico! Dobletes de Messi, Mbappé y Haaland sacuden el Mundial 2026

Una cabra, una tortuga y un androide se encargaron de hacer de la jornada del lunes 22 de junio una que fuera inolvidable en la historia de los Mundiales. Lionel Messi (The Goat), Kylian Mbappe (La Tortuga Ninja) y Erling Haaland (El Androide) dejaron sin aliento a los aficionados al futbol después de darse un atracón de goles con sendos dobletes para cada uno en las victorias de sus respectivas selecciones nacionales en el Mundial de 2026.

Messi se adueño del liderato de goleo en Mundiales

La jornada comenzó con la campeona Argentina dando un nuevo espectáculo de la mano de quien es considerado para muchos el mejor jugador de futbol de todos los tiempos (The Goat) para vencer 2-0 a Austria.

Por segundo juego en este Mundial quedó claro que toda la selección albiceleste está para servir a Messi, quien a los 38 años luce como en su plenitud futbolística cuando ocupó esa posición que le inventó Pep Guardiola de falso nueve.

Desde esa concepción de juego fue como el rosarino del Inter de Miami hizo de nueva cuenta gala de su excelso golpeo de balón para romper el cero, minutos después de haber fallado un penal.

Durante el complemento volvió a lucir dentro del área para firmar su doblete y llegar a cinco dianas en el campeonato, en el que él ha facturado todos los goles de su equipo, para llegar a 18 en su recuento de sus seis Mundiales y quedarse en solitario en el liderato de los máximos romperredes.

Mbappé va a la caza de Lionel Messi

Kylian Mbappé observó la actuación de Messi y horas después levantó la mano en ese pulso entre quienes fueron compañeros hace unos años en el PSG por convertirse en el máximo romperredes en la historia de los Mundiales con dos dianas en la goleada 3-0 sobre Irak.

Mbappé celebró su segundo doblete en la justa haciendo de nueva cuenta gala de su soberbio golpeo de balón para abrir la cuenta a los 14 minutos. A su vuelta de un largo descanso de más de dos horas debido a una tormenta eléctrica, convirtió en más fácil de los 16 goles con los que ya cuenta en Mundiales al empujar a las redes un balón recuperado en una mala salida iraquí.

Haaland también escribe su nombre en letras doradas

El espectáculo de romperredes en el Mundial de 2026 fue cerrado por el noruego Erling Haaland, quien ya tiene un debut histórico en justas mundialistas con su segundo doblete para impulsar la victoria de Noruega 3-2 sobre Senegal.

Haaland es apenas el sexto jugador en la historia que logra dos o más goles en cada uno de sus primeros dos partidos en Mundiales. Y lo hizo mostrándose como un fenómeno al ataque.

El ariete del City primero mostró su gran potencia al correr por todo el campo para mandar a las redes un excelso pase de Odegaard. Selló su doblete con un remate acrobático que dio primero en el travesaño antes de meterse a las redes.