¡Japón se saca la rifa del tigre! Empate con Suecia lo deja en choque ante Brasil en el Mundial 2026

A Japón le tocó bailar con una de las más feas, después de verse igualado 1-1 con Suecia y quedarse con la segunda posición del Grupo F, que le da por destino tener que medirse ante Brasil en uno de los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo .

Los nipones necesitaban de una victoria por goleada para disputarle a los neerlandeses la primera posición de su sector, luego de que ese criterio sería el que desempataría si ambos terminaban con siete puntos tras su empate en su duelo directo y con ello evitar un choque de trenes con la pentacampeona del Mundo en la primera ronda de duelos de eliminación directa.

No fue necesario recurrir a las matemáticas luego de que Suecia le echó vinagre al vino japonés al arrancarles el punto que deja a los europeos en la lucha por una de las posiciones como uno de los mejores terceros lugares, y emparejado de momento para medirse ante los franceses, a falta de varios partidos para confirmarse este duelo.

Maeda da la ventaja a los nipones; Suecia empata pronto

Diazen Maeda se estrenó como goleador en el torneo por los japoneses, después de firmar una soberbia jugada de equipo, en la que hilaron varios pases antes de mandar el último al espacio dentro del área, donde Maeda definió magistralmente a los 56 minutos.

La respuesta sueca fue inmediata con un bombazo de zurda de Anthony Elanga, quien calibró por sector derecho y al llegar al borde del área grande se animó a sacar el latigazo con la pierna izquierda que se anidó en las redes cruzando el área.

A Elanga, estrella del Newcastle, se les esfumó de las manos la opción de firmar un doblete después de llegar al área y sacar un remate de derecha que el arquero Zion Suzuki desvió para evitar la remontada.

La primera posición del Grupo quedó en manos de Países Bajos, que llegó a siete unidades después de vencer 3-1 a Túnez, que se va del Mundial con tres reveses a cuestas.