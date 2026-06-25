El Mundial despertó a Sudáfrica: miles salieron en pijama a festejar una clasificación histórica

La madrugada tenía todo para ser silenciosa en Sudáfrica. Eran las cinco de la mañana cuando el balón dejó de rodar en Monterrey, pero millones de personas seguían despiertas frente a una pantalla esperando un momento que parecía tardar demasiado en llegar.

Cuando sonó el silbatazo final y Sudáfrica confirmó su victoria 1-0 sobre Corea del Sur, las calles cambiaron de escenario. No hubo tiempo para cambiarse, ni para preparar una celebración perfecta. Aficionados salieron de sus casas en pijama, camisón y ropa de dormir para cantar, bailar y abrazarse por una clasificación que llevaba 16 años esperando.

¿Contra quién jugará Sudáfrica?

El triunfo le dio a Bafana Bafana el segundo lugar del Grupo A y el boleto a los dieciseisavos de final, donde enfrentará a Canadá en Los Ángeles. Pero la victoria significó mucho más que avanzar de ronda, fue la liberación de una herida que seguía abierta desde el Mundial de 2010.

Aquella edición fue histórica por ser la primera Copa del Mundo organizada en África, pero también dolorosa para el país anfitrión. Sudáfrica quedó eliminada en la fase de grupos y se convirtió en la primera selección local en no avanzar a la siguiente ronda. La fiesta que debía ser inolvidable terminó convertida en una decepción nacional.

Ahora la historia empezó a escribirse diferente. En su cuarto intento dentro de una Copa del Mundo, Sudáfrica finalmente superó la fase de grupos y encontró una razón para volver a creer.

En Soweto y otras comunidades, jóvenes y adultos salieron a las calles todavía con sueño, pero con una sonrisa imposible de esconder. La imagen de miles celebrando en pijama resumió una noche que no necesitó grandes escenarios: un país entero simplemente decidió no irse a dormir.

El futbol tiene un lugar especial en Sudáfrica. Los Springboks son una potencia mundial del rugby y el cricket también ocupa un espacio enorme en la cultura deportiva, pero el balompié siempre ha sido el idioma más popular en las calles.

Por eso esta clasificación se sintió distinta. No fue solamente un boleto a la siguiente ronda. Fue una madrugada de alivio, orgullo y memoria.