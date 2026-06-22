“Las mujeres podemos ser lo que queramos”: Sheinbaum elogia a Katia Itzel

La designación de Katia Itzel García Mendoza como árbitra central para la Copa del Mundo FIFA 2026 fue un tema que llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la mandataria federal enfatizó el impacto que tendrá la capitalina cuando salte a la cancha y se convierta en la primera mexicana en esa posición en un Mundial varonil mayor.

“Muchas felicidades a Katia. Bien como se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres y, entre otras cosas, pues es por el esfuerzo de Katia”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo durante un día donde el Mundial, del cual México es sede, ocupó una parte importante con la presencia del pato Merlín, designado ahora embajador.

Asimismo, la presidenta remarcó el valor del camino abierto por la silbante en el plano internacional al manifestar que “es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños. Y para todas las niñas y niños del mundo. De que las mujeres podemos hacer lo que queramos ser”.

¿Cuándo será el partido que oficiará Katia Itzel?

La participación de Katia Itzel como árbitra central se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio de 2026 en el partido entre Túnez y Países Bajos en el estadio de Kansas City, Estados Unidos, y está programado para iniciar a las 17:00 horas. En ese cotejo, la escuadra europea buscará cerrar con el liderato del grupo F donde, actualmente, está empatada con cuatro puntos con Japón.

La silbante mexicana ya ha tenido actividad como cuarto silbante en el presente torneo.

En el partido entre Países Bajos y Túnez, Katia Itzel contará con el apoyo de la también mexicana Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo, ambos en las bandas.