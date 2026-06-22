¡Locura en México! Brutal récord de audiencia en televisión abierta gracias al Mundial 2026

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 ha paralizado por completo las actividades en el territorio nacional, consolidando al certamen como el mayor fenómeno de masas en la historia moderna de los medios de comunicación del país. México registró su nivel de audiencia televisiva más alto para un partido mundialista en lo que va del siglo XXI durante el enfrentamiento ante Corea del Sur, superando las métricas de las últimas dos décadas.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por FIFA Media, un total de 25.5 millones de espectadores sintonizaron de manera simultánea el compromiso a través de canales lineales tradicionales de televisión abierta. El dato confirma el liderazgo de la transmisión tradicional en vivo para eventos de alta convocatoria, operando de manera independiente a las plataformas de streaming, las cuales no alcanzaron las cifras de la infraestructura satelital e inalámbrica.Récord de alcance y cuota de mercado

Contexto comparativo de audiencias en México:

México vs. Sudáfrica (11 jun): 23.4 millones promedio / 72.1% cuota

México vs. Corea del Sur (16 jun): 25.5 millones (canales lineales)

Promedio histórico Mundiales anteriores: <10 millones

Resurge la pasión por el Tri

El impacto comercial y el interés de la fanaticada se ha visto fuertemente potenciado por el factor geográfico, ya que es la primera vez desde 1994 que la justa veraniega se disputa en los husos horarios estelares de la región norteamericana. Esta ventaja en la programación habitual redujo los desplazamientos de horario y permitió que las familias mexicanas consumieran el producto futbolístico en directo desde sus hogares.

A nivel continental, la tendencia fue idéntica. Más de 54 millones de aficionados en Estados Unidos, México y Canadá siguieron de cerca los juegos de apertura de sus respectivas selecciones nacionales. Asimismo, la FIFA reportó que el duelo inaugural entre la escuadra mexicana y el conjunto africano rebasó la barrera de los mil millones de televidentes a nivel global. Los números preliminares demuestran que, ante grupos ajustados y de alto riesgo deportivo, la televisión tradicional mantiene la hegemonía del mercado masivo frente a las opciones de paga.