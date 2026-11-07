América pierde ventaja de localía en Liguilla por juego de NFL en el Estadio Banorte

La logística del próximo juego de la NFL en el Estadio Banorte complica al América Femenil tras finalizar la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil. Pese a llevar mano de jugar como local la 'vuelta' contra el Toluca Femenil, el club azulcrema se vio en la necesidad de soltar dicha ventaja.

Las Águilas informaron que su solicitud de invertir las localías contra Toluca en Liguilla procedió, para mantener la sede del Estadio Banorte.

"El Club América informa que será necesario invertir el orden de las localías para los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga Femenil. América Femenil jugará primero el partido de ida como local en el Estadio Banorte. Y, el encuentro de vuelta como visitante en Toluca.

"Este ajuste responde a la falta de disponibilidad del Estadio Banorte, derivada de compromisos previamente establecidos entre el Estadio y la NFL, antes de que la Liga Femenil publicase su calendario para el presente torneo", explicó la entidad azulcrema.

De igual manera, la directiva del América Femenil agradeció a su similar del Toluca.

El Club América agradece la apertura y la disposición mostrada por la Liga Femenil y por el Club Toluca para poder hacer posibles los ajustes correspondientes en el calendario"

América compensará a su afición

La ola de críticas de no se hizo esperar, por la operatividad de Grupo Ollamani ante el panorama de eventos musicales en el Coloso de Santa Úrsula, además del juego de NFL en México (22 de noviembre, 49ers vs Vikings). Pero la directiva ya anticipaba el escenario, por lo que buscará compensar a los seguidores del América Femenil, con precios accesibles.

"Para el partido de ida, en el Estadio Banorte -nuestra casa- el Club informará a través de sus distintos canales oficiales sobre la oferta de precios reducidos que existirán para invitar y agradecer a la afición.

"El apoyo del público ha sido parte fundamental para el gran momento que vive América Femenil, quienes en este año consiguieron un histórico triplete de campeonatos (Liga MX Femenil, Concacaf W y Campeón de Campeonas), lo que le valió al equipo el ser nominado entre los mejores cinco clubes del mundo".

Cabe destacar que las fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga Femenil - Apertura 2026 se darán a conocer en los próximos días.

De igual modo, la actividad de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil verá una pausa tras los cuartos de final, por la actividad de la Selección Mexicana Femenil en la Concacaf W, certamen en el que se buscan los pases a la Copa del Mundo Femenil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sin embargo, los problemas de logística para el América como local persistirán si el equipo llega a la final. El Estadio Banorte tiene programados conciertos de Ricardo Arjona el sábado 19 y el domingo 20 de diciembre.

Así se jugará la Liguilla - Apertura 2026

(1A) Rayadas vs Pachuca (4B)

(1B) América vs Toluca (4A)

(2A) Tigres vs Pumas (3B)

(2B) Chivas vs FC Juárez (3A)