La leyenda Tiger Mask dice adiós; agradece a mexicanos

La leyenda de la lucha libre de Japón, Tiger Mask, dijo adiós en México, donde disputó su última batalla en territorio nacional. La Catedral de la Lucha Libre recibió al nipón en todo su esplendor, con las tribunas llenas y en un marco de celebración para despedirlo con honores en la función de Fantasticamanía México 2026.

Un 15 de julio de 1995, Tiger Mask escribió su historia, una carrera donde conquistó diferentes campeonatos y el viernes 19 de junio de 2026 dijo adiós a los cuadriláteros.

Místico le rindió tributo a Tiger Mask Foto: CMLL

Previo a la lucha final de Fantasticamanía México 2026, se le rindió un tributo en el ring de la Arena México, recinto que reveló fue difícil de llegar. Autoridades del CMLL le entregaron un cinturón conmemorativo y expresó las siguientes palabras: “¡Viva México, Viva Japón. Gracias!

Místico y Volador Jr le rindieron tributo a Tiger Mask, con las máscaras que portaron, que tenían varios elementos alusivos a la tapa del japonés.

En la batalla, Tiger Mask recibió los castigos de Black Tiger, pero al final lo rindió con un ‘Tiger Bomb’, mientras que Místico dio cuenta de Averno con el sello de la casa ‘La Mística’.

‘El Rey de Plata y Oro’ cargó a Tiger Mask en hombros y demás luchadores salieron de los vestidores para felicitar a la leyenda de Japón, además de tomarse una foto del recuerdo.

RESULTADOS DE FANTASTICAMANÍA MÉXICO 2026

En la batalla semifinal, Hechicero y Konosuke Takeshita se llevaron el triunfo sobre Último Guerrero y Gran Guerrero, aunque los dos primeros salieron enfrentados, debido a que el japonés no quiso que ‘El Alquimista del ring´ rindiera a sus oponentes y empujó al mexicano, por lo que al finalizar la lucha, el campeón Mundial de Peso Completo del CMLL se le fue encima.

Bárbaro Cavernario no hizo valer su condición del “Rey de los mano a mano”, debido a que fue derrotado por El Phantasmo tras un descuido del referí, donde el mexicano sufrió un foul para después ser derrotado.

Por su parte, Ángel de Oro y Niebla Roja sumaron una defensa del Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, luego de vencer a Sanada y Dick Togo.

Neón, Templario y Máscara Dorada, brindaron una lucha dinámica y aérea para llevarse el triunfo sobre el Unbound, conformado por Titñan, Robbie ‘X’ y Taiji Ishimori.

La mexicana India Sioux retuvo el Campeonato Mundial CMLL-Japón, tras vencer a a la japonesa Rina con una “rosa” con quebradora, para que se escucharan las tres palmadas.

En la batalla inicial, Valiente Jr, Futuro y Max Star triunfaron sobre Yutani, Okumura y Shoma Kato.