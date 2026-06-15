El misterio de Graham Potter: Terminó con una oreja ensangrentada en Monterrey

La presentación de la Selección de Suecia en la Copa del Mundo FIFA 2026 con un marcador de 5-1 sobre el conjunto de Túnez en las acciones del Grupo F desató la locura no solo de los aficionados, sino dentro del propio equipo, incluso llegando al tema físico sobre el entrenador británico Graham Potter.

Los festejos el Estadio Monterrey dejaron una de las secuencias atípicas, con una herida física que exhibió el director técnico del cuadro escandinavo al término de los noventa minutos.

El exentrenador del Chelsea compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del inmueble regiomontano mostrando rastros de sangre en la zona de la oreja derecha. Al ser cuestionado sobre el origen de esto, el estratega de 51 años señaló que todo se originó en medio de las celebraciones del cuerpo técnico dentro del área, pero no tenía conocimiento de cómo había sucedido.

Jugadores de Suecia celebrando el gol de Yasin Ayari REUTERS

“No sé qué pasó. Alguien me arañó o me mordió. Tendré que ver las imágenes”, explicando de forma posterior que evaluará las grabaciones oficiales de la transmisión para esclarecer el hecho.

Pese al percance físico, el timonel prefirió enfocar el balance de la jornada en el rendimiento de sus futbolistas, destacando la contundencia de la dupla conformada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres para componer la ofensiva del equipo tras un proceso de clasificación adverso que requirió acceder al torneo por la vía del repechaje de la Liga de Naciones.

“Ha sido una noche fantástica, un gran comienzo”, añadiendo de igual manera que “un partido sólido permitió a Alex y Viktor mostrar sus cualidades. Fuimos firmes atrás, marcamos desde el centro del campo y realizamos buenos cambios. Estoy contento por los jugadores; han trabajado duro y han dado un gran paso adelante”.