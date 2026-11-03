América aparece en la colección de invierno de Adidas junto a los grandes del futbol

El América tendrá presencia en la colección de invierno que prepara Adidas para algunos de sus clubes de élite. Las Águilas forman parte de esta propuesta de prendas tejidas, que lleva los colores y elementos representativos de distintos equipos a diseños pensados para utilizarse fuera de las canchas.

La colección contempla suéteres inspirados en instituciones como Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Juventus y la Selección de Alemania.

La inclusión del América destaca la presencia del futbol mexicano en una línea internacional de la marca alemana que reúne a equipos con una trayectoria destacada y reconocimiento entre sus aficionados.

¿Qué diseño contempla el América?

A diferencia de los jerseys tradicionales, esta propuesta apuesta por prendas tejidas de manga larga, con una estética de invierno que incorpora elementos de la identidad de cada institución.

En el caso de las Águilas, el suéter tendrá una base en tono amarillo claro, con el escudo del equipo integrado en la parte frontal y detalles en azul marino en zonas como el cuello, los puños y las mangas.

De esta manera, Adidas traslada los colores del América a una prenda de uso cotidiano, con un diseño que permite a los aficionados mostrar su vínculo con el equipo fuera de los estadios.

El suéter del América destaca por su diseño en tonos amarillos y detalles que caracterizan al equipo azulcrema. Footy Headlines

América respalda su presencia

La presencia del equipo mexicano en esta colección coincide con un año de resultados significativos para la institución, tanto en su rama varonil como femenil.

Uno de los principales logros llegó con América Femenil, que consiguió tres títulos durante el 2026: el Clausura de la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la CONCACAF W Champions.

Por su parte, el equipo varonil se mantuvo entre los protagonistas del futbol mexicano. En el Apertura 2026 terminó la fase regular como líder de la clasificación, con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas en 15 encuentros.

Estos resultados acompañan la presencia del América en una colección que reúne a clubes diferentes partes del mundo y que lleva su identidad a una propuesta distinta

¿Cuándo saldrá a la venta y llegará a México?

El lanzamiento internacional de la colección 2026-27 de Adidas está previsto para noviembre de este año; sin embargo, la línea tuvo una aparición anticipada en tiendas de Estados Unidos y Canadá, donde algunos modelos comenzaron a comercializarse antes de lo esperado.

En el caso del conjunto azulcrema, Footy Headlines estima que su lanzamiento se realizará entre noviembre y diciembre de 2026. Hasta el momento, Adidas no ha confirmado una fecha específica para su venta ni ha anunciado si estará disponible en México.

Por ahora, los aficionados deberán esperar información de la marca sobre su distribución y el precio que tendrá esta prenda.