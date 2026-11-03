Álvaro Fidalgo, baja de último momento con el Betis en Champions 

El Real Betis anunció una baja de última hora en su convocatoria para el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League que disputará este miércoles (4 de noviembre) ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

Álvaro Fidalgo, inicialmente incluido por Manuel Pellegrini en la lista de convocados que el club hizo pública el lunes, no viajó finalmente con la expedición verdiblanca debido a un proceso vírico.

Álvaro Fidalgo no está teniendo un buen rendimiento con el Betis. Redes Sociales

El club bético comunicó oficialmente la decisión antes de la salida del vuelo chárter desde Sevilla, confirmando que el centrocampista mexicano se quedaba en tierra por recomendación médica y no estaría disponible para el encuentro.

Esta ausencia reduce las opciones de rotación en la medular para Pellegrini, quien contará con 23 efectivos en Alemania en lugar de los 24 previstos.

Los verdiblancos buscan mantener su racha invicta en la competición europea (tres victorias en tres jornadas) en un duelo de alta exigencia. La baja de Fidalgo se suma a las ya conocidas de Cucho Hernández y Junior Firpo por problemas físicos, lo que obliga a ajustes de última hora en la planificación del cuerpo técnico chileno.

Continúan los problemas de Fidalgo en el Betis

La temporada de Álvaro Fidalgo en el Real Betis sigue marcada por la falta de protagonismo. El mediocampista, que llegó procedente del América, apenas ha sumado 95 minutos oficiales en cinco apariciones (cuatro en LaLiga y una en Champions ante el Lille), todas como suplente y en tramos cortos, sin llegar a ser titular en ninguno.

La elevada competencia en el centro del campo y las decisiones de Pellegrini lo han relegado a un rol secundario.

Ahora, esta infección vírica lo mantiene alejado del conjunto bético en una cita importante de Champions, prolongando una situación de escasa actividad que genera incertidumbre sobre su peso real en los planes del entrenador de cara al resto de la campaña.