Canelo Álvarez va por las revanchas con Crawford y Bivol

Saúl Álvarez buscará en 2027 una revancha con Terence Crawford o Dmitry Bivol, dos de los tres boxeadores que lo derrotaron en su carrera. Eddy Reynoso, entrenador del mexicano, adelantó que su equipo quiere programar la próxima pelea para marzo o mayo y que su primera opción depende de que Crawford decida salir del retiro.

Reynoso habló en Acapulco durante la inauguración de la 64ª Convención del Consejo Mundial de Boxeo. El entrenador explicó que Álvarez quedó dolido por ambas derrotas y señaló que el segundo combate con Crawford es el que más le interesa concretar.

Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos o una revancha con Bivol, aunque ya veremos qué viene el año que entra”, dijo Reynoso.

Álvarez volvió al cuadrilátero el 31 de octubre, después de un año de ausencia tras la derrota ante Crawford. En Arabia Saudita, el mexicano venció por decisión unánime al francés Christian Mbilli y se quedó con el cinturón supermediano del CMB.

Reynoso se dijo satisfecho con el desempeño de Álvarez en su regreso y señaló que el siguiente paso será preparar el calendario de 2027 con los organizadores saudíes. Marzo y mayo son los meses que baraja el equipo para la primera pelea del año.

Osleys Iglesias, opción para unificar

Reynoso también puso sobre la mesa el nombre de Osleys Iglesias, campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo. Un duelo entre Álvarez y el cubano pondría en juego dos cinturones de las 168 libras, el del CMB y el de la FIB.

El entrenador de Álvarez agregó que avanzaron las conversaciones para ampliar el contrato con Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Según Reynoso, el boxeador mexicano ya habló con Al-Sheikh sobre los planes para continuar su carrera.

“Vamos a renovar, hay muy buenos planes para Saúl, ya lo habló con Turki y hay buenos planes para seguir la carrera”, afirmó Reynoso.