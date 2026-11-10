Teófilo Gutiérrez, excementero, se despide con gol a los 41 años

Teófilo Gutiérrez, exdelantero de Cruz Azul, se despidió de Junior de Barranquilla con un gol a los 41 años. El colombiano anotó en la victoria 2-0 ante Cúcuta Deportivo en el estadio Romelio Martínez, donde recordó los títulos que ganó con el club de su ciudad y el que le faltó conquistar.

Nunca pensé que iba a jugar hasta los 41 años, pero siempre tuve las ganas y la voluntad de hacer las cosas bien, de demostrar que esta camisa te enseña a ganar”, declaró Gutiérrez a Win Sports después del encuentro.

El delantero barranquillero le dedicó el gol a Dios y a su abuela, a quien atribuyó un papel decisivo en su regreso a Junior en 2017. Al hacer el balance de su paso por el equipo, recordó el bicampeonato y admitió que le quedó pendiente ganar un título internacional con la camiseta rojiblanca.

Gutiérrez también recordó los consejos que le dio a Luis Díaz cuando el extremo empezaba su carrera en Junior. Contó que, cuando le preguntaron qué hacer con el joven futbolista, respondió que tenían una joya en el plantel. El delantero pronosticó que Díaz será uno de los mejores futbolistas de Colombia e invitó a la afición de Junior a una celebración el 18 de noviembre.

La trágica final de 2013 para Cruz Azul

Teófilo Gutiérrez jugó seis meses con Cruz Azul en 2013, ganó la Copa MX y, antes de partir a River Plate, fue protagonista de una de las derrotas más dolorosas en la historia del club. El 26 de mayo de 2013, el colombiano anotó en el Estadio Azteca el gol que acercó a los cementeros al título del Clausura 2013 frente al América.

Cruz Azul había ganado 1-0 en la ida y el gol de Gutiérrez al 20’ amplió la ventaja a 2-0 en el global. El América, que jugó con 10 hombres desde el primer tiempo, descontó en los últimos minutos con Aquivaldo Mosquera. Ya en el añadido, el portero Moisés Muñoz subió a rematar un tiro de esquina y su cabezazo, desviado por Alejandro Castro, igualó la serie 2-2.

El empate se mantuvo en el alargue y América ganó 4-2 en penales. Miguel Layún convirtió el último cobro y selló el título que Cruz Azul tuvo a su alcance hasta el tiempo añadido.