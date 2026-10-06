¿Miguel Borja de titular? América espera a Rayados con plantel completo

América llegará con carro completo al duelo contra Rayados de Monterrey. El técnico Guillermo Almada dejó ver que todas sus piezas están completas tras los compromisos amistosos en Estados Unidos ante Cruz Azul (0-0) y Chivas (2-0).

El estratega de las Águilas fue esporádico en un evento comercial de las Águilas. Al abandonar el lugar, el uruguayo comentó que en el equipo “estamos con optimismo y con muchas ganas”.

Al momento en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el América es sublíder, con 20 unidades, siete más que el Monterrey que dirige Matías Almeyda; el choque de capitalinos y regiomontanos en el Estadio Banorte (10 de octubre) se espera de poder a poder.

Si Miguel Borja será titular ante los Rayados, luego de sus buenas actuaciones antes del parón de Fecha FIFA, Guillermo Almada dejó en vilo dicho escenario.

Veremos, ya jugó (en la Fecha FIFA), según de cómo se encuentre”, mencionó entre un tumulto de aficionados americanistas.

En el evento comercial también estuvieron Miguel Vázquez, Edwin Cerrillo y Alan Cervantes, este último con una recuperación acelerada.

Cervantes, contención de las Águilas, causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana al mando de Rafa Márquez, para la gira en Estados Unidos. Una “molestia muscular” le impidió trabajar con el Tricolor en los duelos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Sin embargo, Cervantes fue considerado en la convocatoria del América, en la serie de clásicos ante La Máquina de la Cruz Azul, en San Diego, y contra el Guadalajara en Oakland. Lo que indica su disponibilidad para recibir a los regiomontanos en la Jornada 11 del Apertura 2026.

BFG