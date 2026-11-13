El primer rugido del Káiser: 32 años del polémico título de Schumacher en F1

El 13 de noviembre de 1994, Michael Schumacher comenzó a escribir un legado histórico en la Fórmula 1 al conquistar su primera corona con la escudería Benetton, un logro que cumple 32 años.

Aquella turbulenta campaña estuvo marcada por la rivalidad entre el Káiser y el piloto de Williams, Damon Hill, que tuvo varios episodios polémicos. Entre ellos, cuando Schumacher ignoró una bandera negra durante el Gran Premio de Gran Bretaña y, posteriormente, protagonizó un incidente con el británico durante la ceremonia del podio, al golpearle la gorra.

La temporada fue muy disputada entre ambos pilotos. El alemán consiguió ocho victorias, mientras que Hill sumó seis, una diferencia que provocó que ambos llegaran al último Gran Premio del año separados por apenas un punto: 92 para Schumacher y 91 para el británico.

Un final polémico

En la última carrera de la temporada, disputada en Adelaida, Australia, Schumacher arrancó desde la segunda posición, mientras que Damon Hill lo hizo desde el tercer puesto. Durante las primeras vueltas, el Káiser consiguió mantenerse por delante de su principal rival por el campeonato; sin embargo, en la vuelta 36 llegó el momento que marcaría aquella definición.

El piloto alemán perdió el control de su monoplaza y golpeó el muro de seguridad después de salirse de la pista. Pese al impacto, consiguió regresar al asfalto, pero cuando Hill se acercó para intentar adelantarlo, Schumacher cerró el espacio en una curva y ambos terminaron colisionando.

Michael Schumacher tuvo que abandonar la carrera de inmediato. Aunque Damon Hill consiguió continuar inicialmente, los daños en la suspensión de su Williams le impidieron seguir en competencia y también tuvo que retirarse.

De esta manera, la diferencia de un punto se mantuvo y terminó por darle al alemán su primer campeonato mundial de Fórmula 1, en una definición que quedó marcada por la controversia.

Después de la carrera, distintas voces del entorno británico, incluido el propio Damon Hill, cuestionaron la maniobra de Schumacher y lo acusaron de provocar el accidente deliberadamente. Sin embargo, los comisarios no modificaron el resultado de la competencia y el alemán conservó su título.

Un año más tarde, Michael Schumacher defendió con éxito su corona y se proclamó bicampeón mundial con Benetton. Para 1996 comenzó un romance con el Cavallino Rampante, mismo que duro 11 años, donde conquistó cinco campeonatos consecutivos y consolidó su lugar entre las máximas leyendas del automovilismo.

Michael Schumacher permanece en coma tras un accidente sufrido en 2013. Redes sociales Motorsport

Por ello, 32 años después, el recuerdo de aquella primera corona permanece vigente. Un campeonato que, más allá de la polémica que rodeó su definición, marcó el inicio de una de las trayectorias más importantes en la historia de la Fórmula 1.

Hoy, mientras el mundo del automovilismo sigue recordando sus hazañas en las pistas, también mantiene la esperanza de volver a tener noticias alentadoras sobre el estado de salud del Káiser, quien permanece alejado de la vida pública desde el accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013.