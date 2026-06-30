El estratega del silencio: Michael Olise domina el Mundial como ajedrecista con potencial galáctico

El enigmático Michael Olise lleva su pasión por al ajedrez a los campos, al obligar a sus rivales a hacer movimientos que él pueda aprovechar. El extremo francés, quien hace del silencio una virtud, ya es una de las grandes figuras del Mundial de 2026, pese a que no ha marcado todavía un gol. A su ritmo se mueve la letal ofensiva francesa, lo que lo ha proyectado a convertirse en el galáctico que Florentino Pérez quiere para el Real Madrid, pero que el Bayern Múnich no está en posición de vender.

Un par de años le han bastado a Olise para ser un revolucionario del balompié europeo. Con sus dos asistencias en la goleada de Francia 3-0 sobre Suecia en los dieciseisavos de final, ya llegó a cinco en el Mundial. Todavía no grita un gol de su autoría, pero no ha sido necesario para ser considerado ya uno de los mejores jugadores del torneo.

¿Quién es Michael Olise, la estrella de la selección de Francia?

Cuando llegó el momento de decidir a qué equipo nacional unirse, Michael Olise se inclinó por Francia por la influencia de su madre franco-argelina, quien también fue la que le enseñó a jugar ajedrez y hacer de éste un pasatiempo de vestuario en sus tiempos en el Crystal Palace.

Hijo de padre ghanés y nacido en Londres en 2001, el joven que comenzó siendo un mediocampista ofensivo fue adaptándose a lo que mejor le quedaba en el campo. Y así como pasó a la banda derecha, hizo lo mismo por su deseo por ser internacional por Francia, dejando a un lado a Inglaterra y la opción de Ghana.

¿Por qué Olise es considerado uno de los mejores del mundo?

Dos años en Alemania han proyectado a Olise a ser digno de la etiqueta de galáctico. La más reciente campaña tuvo 51 contribuciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en una temporada de ensueño a la que sólo le faltó la corona de la Champions League.

Su rendimiento quedó muy por encima de los 55 millones de euros que pagó el gigante alemán al Crystal Palace por él hace dos años. Ahora su valor de mercado se calcula cercano a 200 millones de euros.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tuvo el privilegio de verlo en acción dos veces frente a los merengues en su serie de cuartos de final, en la que el extremo galo se despachó con un gol y una asistencia en la serie para metérsele en la mente al presidente merengue.

¿Qué depara el futuro de Michael Olise después del Mundial?

Con cada final de temporada, Michael Olise quita sus imágenes de los avatares de redes sociales, una práctica que lo acompaña como si así cerrara capítulos en su vida. Ahora en su cuenta de Instagram aparece como foto de perfil un color morado y únicamente tiene contenidos relacionados con la Selección de Francia.

En España han visto este gesto como una señal cuando crecen las versiones que asocian a Olise con el entidad merengue. Desde la presidencia del equipo han negado contactos con el jugador o su entorno, y el Bayern Múnich ha sido claro en manifestar que no está en venta.

Olise no se ha pronunciado sobre su futuro, con contrato vigente hasta 2029, pero en España se maneja la idea de que de convertirse en el próximo galáctico que fiche Florentino Pérez, su coste para salir de Alemania puede rondar los 200 millones de euros, y en una de esas un millón más que los 222 millones de euros que costó el fichaje de Neymar por el PSG en 2017, el que sigue siendo el más caro en la historia del balompié.