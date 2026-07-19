¡Mía y Lía Cueva vencen por primera vez a China y se bañan en oro en Copa México!

La Copa México de Clavados 2026 celebrada Guadalajara fue testigo de una nueva medalla de oro por parte de las gemelas Mía y Lía Cueva, quienes con 298.65 puntos superaron las 282.57 unidades obtenidas por las representantes de China.

En un torneo que representará la última prueba de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026, las mexicanas volvieron a poner el nombre del país en alto luego de una puntuación de 298.65, terminando en la cima del último día de actividades de la Copa México de Clavados 2026.

Por su parte, el podio lo completaron la pareja protagonizada por Shan Lin y Yiping Long (China) con un total de 282.57 puntos, mientras que Daniela Zapata y Viviana Uribe (Colombia) se apoderaron de la presea de bronce con 277.47 puntos.

Primer triunfo de Mía y Lía Cueva ante China

Consagrándose en lo más alto del podio, Mía y Lía Cueva expresaron su sensación de nerviosismo al inicio de la competencia, sin embargo, conforme fueron pasando los minutos lograron construir un triunfo que anhelan repetir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:

Me sentí muy feliz y emocionada, es la primera vez que les ganamos a las chinas y siento que nos da mucha motivación para hacerlo en Juegos Olímpicos”.

Antes de volar hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026, las gemelas Cueva hicieron hincapié en la fortaleza de mostrarse apoyo en cada uno de los momentos, aspecto que las benefició para terminar consagrándose con la medalla de oro:

No lo creíamos, estábamos un poco nerviosas al principio de la competencia, pero siento que apoyándonos, diciéndonos palabras buenas y creyendo en nosotras se pudo”.

BFG