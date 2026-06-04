México vs Serbia; minuto a minuto del último partido de cara al Mundial 2026
SIgue con nosotros el último partido de preparación de la Selección Mexicana.
EL ÚLTIMO PARTIDO
Aprovechamos el medio tiempo para revivir el primer gol del partido que puso adelante a Serbia.
México está ganando al final del primer tiempo.
Error en la defensiva. Simic lanzó el balón para su portero pero lo agarra sorprendido y es un autogol.
Amonestan a Álvaro Fidalgo.
México ha recuperado el control conmpleto del partido y domina la media cancha.
Johan Vasquez empata el partido con un remate de cabeza tras una jugada que inició en tiro de esquina. B. Gutiérrez coloca el centro para el empate 1-1.
Jiménez tuvo una oportunidad clara de gol, frente al área chica pero sin puntería.
Alvarado, Quiñones y Jimenez han estado en el juego y desarrollando acercamientos al área rival, pero la historia de cada ataque: no hay con quien definir. Brian Gutiérrez acaba de tener una clara desde Quiñones pero sin puntería.
Iniciamos los minutos de la pausa de rehidratación. Quiñones tuvo otra oportunidad pero la ha volado. México como en todo el proceso de Aguirre: llega, pero no concreta.
Raúl Jiménez frente al portero Stanković quien logra una gran atajada para eliminar el peligro del jugador de la Premier.
A diferencia de los primeros minutos, México ahora busca salir con un juego más ordenado, pero les está costando.
Petar Stanić consigue el primer gol al encarar directamente a Rangel. La defensa mexicana ha fallado y el jugador se ha quitado dos barridas para enfrentar al portero mexicano y derrotarlo.
Brian Gutiérrez se escapaba y Dragojević tuvo que cometer falta. El serbio se lleva tarjeta amarilla.
Luego de un inicio intenso por parte de México, ahora es Serbia la que poco a poco va llegan a la cancha de México.
Brian Gutiérrez se descolgó. El disparo pasó al tirar a la portería. Pudo haber hecho un pase a la parte trasera y desestabilizar al portero.
Doble jugada de Alvarado que pone a temblar a la portería. Un pase a Quiñones quedó cerca del gol. México está con todo atacando a los serbios.
El jugador del Fulham se ha quitado a dos defensores con grandes jugadas, pero no tuvo claridad de disparo a la portería.
Nueva jugada con Alvarado por la parte derecha. Falta concretar un pase para llegar al centro del área de Serbia y tener posibilidad de disparo de gol.
Quiñones tiene el primer acercamiento de México a la portería de Serbia. Por ahora el juego desarrollándose en la zona media.
Inicia el encuentro en Toluca. Mueve primero la Selección Mexicana.
Con un ambiente increíble todo está puesto para el inicio del partido. Ambos equipos se encuentran en la cancha e inicia la ceremonia de los himnos.
La alineación que hoy presenta Javier Aguirre tiene algunas variantes respecto a lo que veremos ante Sudáfrica en el partido inaugural.
Con estos jugadores salta la Selección Mexicana al terreno de juego.
La casa de los Diablos Rojos del Toluca es la sede para el encuentro con el cual México tendrá su último examen antes del partido ante Sudáfrica.
Bienvenidos al en directo del último partido de preparación de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.