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México vs Serbia; minuto a minuto del último partido de cara al Mundial 2026

SIgue con nosotros el último partido de preparación de la Selección Mexicana. 

Por: Jesús Velasco

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Bandera de México.
México
21
Serbia
Bandera Serbia
EL ÚLTIMO PARTIDO
SEGUNDO TIEMPO
20:52 HrsASÍ FUE EL PRIMERO 

Aprovechamos el medio tiempo para revivir el primer gol del partido que puso adelante a Serbia. 

Minuto 49SE ACABA EL PRIMER TIEMPO

México está ganando al final del primer tiempo. 

Minuto 46¡MÉXICO ADELANTA 2-1!

Error en la defensiva. Simic lanzó el balón para su portero pero lo agarra sorprendido y es un autogol. 

MInuto 42¡AMARILLA PARA MÉXICO!

Amonestan a Álvaro Fidalgo. 

Minuto 40TOQUE EN EL MEDIO CAMPO

México ha recuperado el control conmpleto del partido y domina la media cancha. 

Minuto 33¡GOOOOOLL DE MÉXICO!

Johan Vasquez empata el partido con un remate de cabeza tras una jugada que inició en tiro de esquina. B. Gutiérrez coloca el centro para el empate 1-1. 

Minuto 33¡¡NOOOO, RAÚL!

Jiménez tuvo una oportunidad clara de gol, frente al área chica pero sin puntería. 

Minuto 31MÉXICO CONSERVA LA PRESIÓN 

Alvarado, Quiñones y Jimenez han estado en el juego y desarrollando acercamientos al área rival, pero la historia de cada ataque: no hay con quien definir. Brian Gutiérrez acaba de tener una clara desde Quiñones pero sin puntería. 

Minuto 23PAUSA DE REHIDRATACIÓN 

Iniciamos los minutos de la pausa de rehidratación. Quiñones tuvo otra oportunidad pero la ha volado. México como en todo el proceso de Aguirre: llega, pero no concreta. 

Minuto 21¡SERBIA EN PELIGRO!

Raúl Jiménez frente al portero Stanković quien logra una gran atajada para eliminar el peligro del jugador de la Premier. 

Minuto 20MÈXICO TRATA DE RECUPERAR EL TERRENO

A diferencia de los primeros minutos, México ahora busca salir con un juego más ordenado, pero les está costando. 

Minuto 18¡GOOOOLLL DE SERBIA!

Petar Stanić consigue el primer gol al encarar directamente a Rangel. La defensa mexicana ha fallado y el jugador se ha quitado dos barridas para enfrentar al portero mexicano y derrotarlo. 

Minuto 16TARJETA AMARILLA 

Brian Gutiérrez se escapaba y Dragojević tuvo que cometer falta. El serbio se lleva tarjeta amarilla. 

Minuto 15SERBIA SE ACOMODA

Luego de un inicio intenso por parte de México, ahora es Serbia la que poco a poco va llegan a la cancha de México. 

Minuto 9OTRA MÁS QUE SE ESCAPA

Brian Gutiérrez se descolgó. El disparo pasó al tirar a la portería. Pudo haber hecho un pase a la parte trasera y desestabilizar al portero. 

Minuto 7ALVARADO METE MIEDO

Doble jugada de Alvarado que pone a temblar a la portería. Un pase a Quiñones quedó cerca del gol. México está con todo atacando a los serbios. 

Minuto 5RAÚL SE QUITA A DOS

El jugador del Fulham se ha quitado a dos defensores con grandes jugadas, pero no tuvo claridad de disparo a la portería. 

Minuto 3MÉXICO SIGUE ACERCÁNDOSE

Nueva jugada con Alvarado por la parte derecha. Falta concretar un pase para llegar al centro del área de Serbia y tener posibilidad de disparo de gol. 

Minuto 1MÉXICO SE ACERCA

Quiñones tiene el primer acercamiento de México a la portería de Serbia. Por ahora el juego desarrollándose en la zona media. 

Minuto 0ARRAAAANCAAAA EL PARTIDOOOOOO!

Inicia el encuentro en Toluca. Mueve primero la Selección Mexicana. 

19:55 HrsTODO LISTO

Con un ambiente increíble todo está puesto para el inicio del partido. Ambos equipos se encuentran en la cancha e inicia la ceremonia de los himnos. 

19:45 Hrs¿EL ONCE DE SUDÁFRICA? 

La alineación que hoy presenta Javier Aguirre tiene algunas variantes respecto a lo que veremos ante Sudáfrica en el partido inaugural. 

19:21 HrsALINEACIÓN DE MÉXICO 

Con estos jugadores salta la Selección Mexicana al terreno de juego. 

19:19 HrsEL ESTADIO ESTÁ LISTO 

La casa de los Diablos Rojos del Toluca es la sede para el encuentro con el cual México tendrá su último examen antes del partido ante Sudáfrica. 

19:13 HrsEL ÚLTIMO BAILE

Bienvenidos al en directo del último partido de preparación de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. 

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