VIDEO: César Montes cambió el beisbol por el futbol; así cuenta la Selección Mexicana su historia

César Montes es hoy uno de los pilares de la Selección Mexicana, un defensor acostumbrado a medirse contra algunos de los mejores delanteros del mundo. Sin embargo, mucho antes de convertirse en referente del Tri, su historia comenzó lejos de las canchas de futbol.

La Federación Mexicana de Futbol publicó un emotivo video en el que repasa los orígenes del sonorense, utilizando una combinación de animación y video para narrar el camino que lo llevó desde Hermosillo hasta convertirse en mundialista con México.

El material arranca con la imagen de un niño que juega beisbol, un deporte profundamente arraigado en Sonora y que forma parte de la infancia de miles de jóvenes en la región. Entre ellos estaba el propio Montes, quien durante sus primeros años soñó con desarrollarse sobre el diamante.

Sin embargo, todo cambió cuando apareció una figura que marcó a toda una generación de futbolistas mexicanos.

“En Hermosillo, donde muchos niños crecen soñando con el diamante, César Montes también empezó con un bate en las manos, hasta que un día vio a Rafa Márquez”, relata la narración del video.

A partir de ese momento, el pequeño César decidió cambiar de rumbo. Dejó atrás el beisbol y comenzó a perseguir un nuevo objetivo con un balón en los pies.

“Dejó el beisbol, siguió otra pelota y la idea de defender su nuevo sueño”, continúa el mensaje difundido por la Selección Mexicana.

La historia también recuerda el largo recorrido que tuvo que realizar para llegar a la élite. Montes salió de Sonora siendo muy joven para continuar su formación futbolística en el norte del país. Más adelante se consolidó con los Rayados de Monterrey, dio el salto al futbol europeo y construyó una carrera que hoy lo mantiene como uno de los hombres de confianza del combinado nacional.

El reel concluye estableciendo un paralelismo entre aquel niño que tomó una decisión y el defensor que actualmente protege el arco mexicano.

“Hoy, cada que entra algún rival de México al área enfrenta algo de aquel niño. Decisión, porque ser defensa también es defender lo que decidiste”.

La publicación también llega en un momento especial para César Montes. El sonorense portará este jueves el gafete de capitán de la Selección Mexicana en el duelo frente a Serbia, el último partido de preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre antes del arranque de la Copa del Mundo 2026.

La imagen resulta inevitable. Aquel niño de Hermosillo que alguna vez soñó con el diamante ahora será el encargado de encabezar al equipo nacional en la recta final rumbo al torneo más importante del futbol mundial.

Y en el caso de César Montes, la historia demuestra que, a veces, un simple cambio de pelota puede terminar transformando toda una vida. De aquel niño que soñaba con el beisbol en Hermosillo al defensor que hoy lidera la zaga mexicana, el camino estuvo marcado por una decisión que terminó definiendo su destino. Este jueves, cuando salte al campo como capitán de México frente a Serbia, esa historia tendrá un nuevo capítulo a las puertas del Mundial 2026.