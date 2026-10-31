Mexicano hace historia: Roman Bravo va por oro en el Mundial de Lucha

El atleta Roman Bravo-Young hizo historia para México este 31 de octubre de 2026 en Astaná, Kazajistán, al convertirse en el primer seleccionado de nuestro país en lograr avanzar a una final del Campeonato Mundial de Lucha (categoría 57 kilogramos) y asegurar la primera medalla en este tipo de competencia.

Roman Bravo-Young, de 27 años, disputará la medalla oro y llegará con buenas sensaciones a esta cita, debido a que en las semifinales venció al vigente campeón mundial, el coreano Chongsong HAN por 4-1.

“Sabía que tenía este nivel; era solo cuestión de tiempo. He trabajado muy duro y me siento bien”, indicó tras alcanzar la histórica final, que se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026.

Por la medalla de oro, se medirá al estadunidense Spencer Lee, quien venció en la otra semifinal al azerbaiyano Islam Bazarganov tras verse en desventaja por 10-3.

El rival del mexicano Roman Bravo-Young tiene en su historial una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. El estadunidense aseguró presea en un Campeonato Mundial absoluto en su segunda participación.

“Necesito mejorar para mañana”, indicó Spencer Lee, después de que, en su combate, al azerbaiyano le resultó efectiva su técnica de agarre para voltear al estadunidense en cuatro ocasiones y tomar la delantera.

En ese cuarto agarre, Lee reaccionó y bloqueó a Bazarganov para lograr el triunfo por caída, a pesar de ir perdiendo 10-5.

El mexicano y el estadunidense ya se han visto en otras ocasiones en competiciones internacionales, con dos victorias para Spencer Lee.

EL CAMINO DE ROMAN BRAVO-YOUNG PARA IR POR EL ORO:

Venció al kazajo Meirambek Kartbay por 5-2.

Superó a John Leopold por superioridad técnica 10-0.