Mercedes realiza una simulación de carrera en los test en Barcelona y mete miedo a sus rivales

La mañana del tercer día de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya vio al Mercedes de George Russell llegando a la primera posición, pero sobre todo colocó miedo en sus rivales al finalizar una simulación de carrera demostrando que el motor de la casa alemana puede ser altamente competitivo.

Russell detuvo el cronómetro en 1:17.580, colocándose en la cima de la clasificación. Sin embargo, el dato que realmente preocupa a sus rivales es su conteo de giros: 92 vueltas. La "Flecha de Plata" rodó sin inconvenientes, demostrando una solidez mecánica.

La sesión también marcó el esperado debut de McLaren en esta pretemporada. Tras días de retrasos, el campeón reinante, Lando Norris, saltó a la pista para colocar al equipo en la tercera posición (+2.092), completando 34 vueltas vitales para recuperar el tiempo perdido. Entre los dos británicos se coló el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien sigue dejando buenas sensaciones al firmar el segundo mejor tiempo y sumar 56 giros.

El proyecto de Audi continúa sufriendo dolores de novatez; Nico Hülkenberg apenas pudo dar 4 vueltas antes de que un problema mecánico lo obligara a detenerse, dejando al equipo sin tiempos registrados y con muchas dudas en el garaje provocando además la detención de la sesión.

Por su parte, los novatos Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas) completaron el Top 5, aunque lejos de los tiempos de punta y con menos giros que lo realizado por Russell.

Ferrari ha decidido ausentarse de esta jornada y se espera su regreso para los dos días finales luego de ajustar la data al coche que tendrán que rodar de nuevo Charles Leclerc y Lewis Hamilton.